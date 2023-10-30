Сили оборони ліквідували близько 9 батальйонів окупантів за тиждень [ Редагувати ]
Доповіді звіту від Генерального штабу Збройних Сил України свідчать про значні втрати російських окупаційних військ у територіальній обороні України протягом минулого тижня, з 23 по 29 жовтня. За цей період війська ЗСУ здійснили успішні операції проти російських окупантів, нейтралізуючи приблизно дев'ять батальйонів ворожої військової формації.
Ці дані надані Military Media Center та базуються на інформації від Генерального штабу ЗСУ.
За цей тиждень, впродовж зазначеного періоду, українські війська повідомили про нейтралізацію:
- 4430 солдатів ЗС рф (умовно 9 батальйонів, оскільки 1 батальйон становить близько 500 осіб особового складу);
- 85 танків (умовно 3 танкові батальйони, оскільки 1 танковий батальйон налічує близько 31 одиниці);
- 106 бойових броньованих машин (умовно 3 мотострілкові батальйони, оскільки 1 мотострілковий батальйон - це близько 34 одиниць);
- 121 артилерійську установку (умовно 7 артилерійських дивізіонів, оскільки 1 артдивізіон включає приблизно 18 гармат);
- 7 ракет;
- 3 літаки.
Раніше ми писали про те, що ЗСУ уразили стратегічний об'єкт системи ППО росіян на заході Криму.
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