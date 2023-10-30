У понеділок вранці, 30 жовтня, російські війська в Одеській області атакували судноремонтний завод із застосуванням ракет Іскандер-М. Ворожа техніка випустила три ракети на завод.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про це під час свого виступу у телемарафоні. Результати атаки ще остаточно не підтверджені, і подробиці події залишаються під розслідуванням.

Ракетна атака на судноремонтний завод є серйозним злочином та загрозою для цивільного населення і інфраструктури в регіоні.

В цьому випадку фахівці сходяться все ж на тому, що дійсно була застосована балістична зброя і по балістичній траєкторії. Імовірніше за все три ракети "Іскандер-М" влучили по території судноремонтного заводу і поруч.

За інформацією речниці Сил оборони півдня України, в результаті атаки судноремонтний завод зазнав серйозних руйнувань, зокрема пошкоджена адміністративна будівля на території заводу. Також зруйновано частину спеціалізованої техніки, призначеної для роботи на підприємстві.

Нагадаємо, що в Одесі сьогодні зранку пролунали вибухи. В місті та області оголосили тривогу через загрозу застосування ворогом балістичних ракет.