Окупанти рф вчинили атаку на маршрутний автобус у місті Херсон, що призвело до поранень чотирьох осіб. Голова Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін повідомила про цей інцидент.

За попередніми даними, обстріл призвів до поранення принаймні чотирьох осіб, зокрема одна жінка перебуває у важкому стані.

Окрім атаки на Херсон, вороги також обстріляли об'єкт критичної інфраструктури в місті Берислав, що призвело до перебоїв в електропостачанні міста. Зараз проводяться оцінка пошкоджень від цього обстрілу.

Херсонська область зазнає постійних обстрілів з боку російських окупантів після звільнення правого берега регіону. російські війська атакують цивільне населення за допомогою важкої зброї, артилерії та авіації.

російські загарбники вночі 29 жовтня провели масовану атаку на Херсонську область, використовуючи тактичну авіацію та скидаючи 32 керовані авіабомби.