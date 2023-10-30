Кількість поранених унаслідок обстрілу маршрутного автобуса в Херсоні у понеділок, 30 жовтня, зросла з чотирьох до семи осіб. Про це повідомив голова Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін у Telegram-каналі.

Зазначається, що спочатку повідомлялось про чотирьох постраждалих, але згодом з'явилася інформація про ще трьох постраждалих у результаті цього обстрілу, що підняло загальну кількість поранених до семи осіб.

Нині відомо про сімох постраждалих внаслідок обстрілу маршрутного таксі у Херсоні.

За його словами, це двоє чоловіків та пʼятеро жінок.

Голова ОВА сказав:

36-річна херсонка отримала тяжкі поранення. Також жінку, 69 років, госпіталізували до хірургічного відділення у стані середньої тяжкості.

Він також зазначив, що усім потерпілим надається необхідна медична допомога

російські загарбники вночі 29 жовтня провели масовану атаку на Херсонську область, використовуючи тактичну авіацію та скидаючи 32 керовані авіабомби.