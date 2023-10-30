У понеділок, 30 жовтня, російська федерація здійснила ракетний удар по судноремонтному заводу в Одеській області, внаслідок чого чотири людини отримали поранення. Крім того, унаслідок удару постраждало приміщення заводу та територія навколо. Удар призвів до руйнувань, вибитих вікон, пошкодженої техніки та обладнання. Про це повідомили Сили оборони півдня.

Постраждали чотири працівники заводу, їм була надана медична допомога. За попередніми даними, для цього обстрілу росія використала ракети типу "Іскандер".

Ситуація свідчить про продовження агресії російської федерації в Україні та загострення конфлікту на півдні країни. Удари по цивільним об'єктам є порушенням міжнародного права та призводять до людських жертв та руйнувань.

Нагадаємо, що в Одесі сьогодні зранку пролунали вибухи. В місті та області оголосили тривогу через загрозу застосування ворогом балістичних ракет.