Правоохоронціі викрили і затримали в Запоріжжі агента ФСБ росії, який встановив таємні відеокамери на території міста для спостереження за рухом Збройних Сил України.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

За висновками слідства, місцевий мешканець виявився співучасником агресора. У вересні цього року він дистанційно звернувся до адміністратора Telegram-каналу, підтримуючого прокремлівські погляди, та запропонував йому свою допомогу у веденні війни проти України.

Після отримання так званої "пропозиції" адміністратор російського інтернет-ресурсу почав спілкуватися з цим чоловіком через месенджер, що належить представнику ФСБ.

Одним із перших завдань цього зрадника був збір відомостей про місцеве обласне управління СБУ.

У такий спосіб він потрапив у поле зору внутрішньої безпеки та контррозвідки української спецслужби, які почали документувати протиправну діяльність російського агента, - пишуть у СБУ.

Нагадаємо, доповіді звіту від Генерального штабу Збройних Сил України свідчать про значні втрати російських окупаційних військ у територіальній обороні України протягом минулого тижня, з 23 по 29 жовтня.

За цей період війська ЗСУ здійснили успішні операції проти російських окупантів, нейтралізуючи приблизно дев'ять батальйонів ворожої військової формації.