Встановив камери для стеження за ЗСУ: у Запоріжжі затримали агента ФСБ [ Редагувати ]
Правоохоронціі викрили і затримали в Запоріжжі агента ФСБ росії, який встановив таємні відеокамери на території міста для спостереження за рухом Збройних Сил України.
Про це повідомили в Службі безпеки України.
За висновками слідства, місцевий мешканець виявився співучасником агресора. У вересні цього року він дистанційно звернувся до адміністратора Telegram-каналу, підтримуючого прокремлівські погляди, та запропонував йому свою допомогу у веденні війни проти України.
Після отримання так званої "пропозиції" адміністратор російського інтернет-ресурсу почав спілкуватися з цим чоловіком через месенджер, що належить представнику ФСБ.
Одним із перших завдань цього зрадника був збір відомостей про місцеве обласне управління СБУ.
У такий спосіб він потрапив у поле зору внутрішньої безпеки та контррозвідки української спецслужби, які почали документувати протиправну діяльність російського агента, - пишуть у СБУ.
Нагадаємо, доповіді звіту від Генерального штабу Збройних Сил України свідчать про значні втрати російських окупаційних військ у територіальній обороні України протягом минулого тижня, з 23 по 29 жовтня.
За цей період війська ЗСУ здійснили успішні операції проти російських окупантів, нейтралізуючи приблизно дев'ять батальйонів ворожої військової формації.
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