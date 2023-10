Український блогер, громадський активіст та волонтер Сергій Стерненко повідомив, що на Токмацькому напрямку у Запорізькій області російські військові вбили українських полонених.

Цю інформацію Стерненко опублікував у соціальній мережі "Х" (Twitter) та поділився жахливими фотографіями, ймовірно, знятими за допомогою квадрокоптера.

За його словами, росіяни взяли українських солдатів (ймовірно нацгвардійців) у полон, потім зв'язали їм руки і вбили.

Він додав додав, що ця жахлива історія сталася кілька днів тому на Токмацькому напрямку.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки не було.

These pictures are terrifying. But the world must see the evidence of yet another war crime committed by russian terrorists.



russians took Ukrainian soldiers captive, then tied their hands and killed them.



Those who say that we should put up with russian terror are supporting… pic.twitter.com/exwC57d7VE