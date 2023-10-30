Український блогер, громадський активіст та волонтер Сергій Стерненко повідомив, що на Токмацькому напрямку у Запорізькій області російські військові вбили українських полонених.

Цю інформацію Стерненко опублікував у соціальній мережі "Х" (Twitter) та поділився жахливими фотографіями, ймовірно, знятими за допомогою квадрокоптера.

За його словами, росіяни взяли українських солдатів (ймовірно нацгвардійців) у полон, потім зв'язали їм руки і вбили.

Ці фотографії жахають. Але світ має побачити докази ще одного військового злочину, скоєного російськими терористами. Ті, хто каже, що ми повинні миритися з російським терором, підтримують злочини. Це зло треба тільки знищити. Інакше воно скоро постукає у ваші власні двері, - зазначив Стерненко.

Він додав додав, що ця жахлива історія сталася кілька днів тому на Токмацькому напрямку.

Видно, що воїнам звʼязали руки за спиною, а потім вбили. Судячи з шевронів, це були нацгвардійці. За них помстилися дуже швидко. Частину вбивць вже ліквідовано, - уточнив він.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки не було.

These pictures are terrifying. But the world must see the evidence of yet another war crime committed by russian terrorists.



russians took Ukrainian soldiers captive, then tied their hands and killed them.



Those who say that we should put up with russian terror are supporting… pic.twitter.com/exwC57d7VE — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) October 30, 2023

Нагадаємо, кількість поранених унаслідок обстрілу маршрутного автобуса в Херсоні у понеділок, 30 жовтня, зросла з чотирьох до семи осіб.