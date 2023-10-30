Meta запускає нову платну підписку в соціальних мережах Facebook і Instagram, яка дозволяє приховати всі рекламні оголошення.

Цей сервіс доступний для ЄС та коштує 9,99 євро на місяць для веб-версії та 12,99 євро для пристроїв iOS та Android. Про це повідомило видання The Verge.

Фактично, це дає користувачам можливість обирати між оплатою платної підписки або поширенням особистих даних для налаштування контекстуальної реклами. Інформацію про це повідомило видання The Verge.

Такий крок з боку Meta пов'язаний з їхніми зусиллями зменшити занепокоєння європейських регуляторів щодо приватності даних користувачів у контексті реклами, враховуючи Закон про цифрові послуги та ринки.

Ми поважаємо мету цих європейських правил, що розвиваються, і прагнемо їх дотримуватися, - кажуть у Meta.

Зазначається, що користування соціальними мережами компанії залишиться безкоштовним, подібно до попередньої практики. Проте інструменти для налаштування реклами залишаться незмінними.

Продукти Meta відстежують активність користувачів в Інтернеті та використовують ці дані для таргетованої реклами, враховуючи їхні уподобання.

Нагадаємо, контролювати анонімні Telegram-канали важко. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів перший заступник голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення Валентин Коваль.