Окупанти "продали" квартиру Зеленської в Криму [ Редагувати ]
Окупанти виставили на аукціон квартиру в Ялті, яка належить Олені Зеленській, дружині президента України, та продали її за понад 17 мільйонів гривень.
Про це повідомляє "Кримінформ".
На аукціоні було представлено майно за адресою у смт Лівадія (Ялта) на вулиці Батурина, будинок 44А, квартира 501 з площею 119,5 квадратних метрів.
Початкова вартість лота становила 24 мільйони 642 тисяч рублів, а крок аукціону склав 1 мільйон 232 тисяч рублів. На аукціон подали заявки двоє учасників-фізичних осіб, що проживають у Москві. У результаті Юлія Кальницька запропонувала 43,124 мільйона рублів, а переможниця Ольга Липовецька - 44,356 мільйона рублів.
Раніше, після повномасштабного вторгнення в 2022 році, Комуністична партія рф висловила пропозицію "компенсувати збитки Донбасу за рахунок активів українських чиновників в росії", включаючи конфіскацію квартири в окупованому Криму, яка належить дружині президента України Володимира Зеленського.
Нагадаємо, український блогер, громадський активіст та волонтер Сергій Стерненко повідомив, що на Токмацькому напрямку у Запорізькій області російські військові вбили українських полонених.
по темі
В Україні допомога при гострому мозковому інсульті віднесена до пріоритетних медичних послуг у рамках Програми медичних гарантій
Військовим, які не брали участі в бойових діях та не виконували бойові завдання, було помилково виплачено додаткову винагороду
Meta запускає нову платну підписку в соціальних мережах Facebook і Instagram
У понеділок, 30 жовтня, у тимчасово окупованому Криму лунають вибухи
З 1 листопада 2023 року українці можуть очікувати низку змін, які вплинуть на різні сфери їхнього життя