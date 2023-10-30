Окупанти виставили на аукціон квартиру в Ялті, яка належить Олені Зеленській, дружині президента України, та продали її за понад 17 мільйонів гривень.

Про це повідомляє "Кримінформ".

На аукціоні було представлено майно за адресою у смт Лівадія (Ялта) на вулиці Батурина, будинок 44А, квартира 501 з площею 119,5 квадратних метрів.

Початкова вартість лота становила 24 мільйони 642 тисяч рублів, а крок аукціону склав 1 мільйон 232 тисяч рублів. На аукціон подали заявки двоє учасників-фізичних осіб, що проживають у Москві. У результаті Юлія Кальницька запропонувала 43,124 мільйона рублів, а переможниця Ольга Липовецька - 44,356 мільйона рублів.

Раніше, після повномасштабного вторгнення в 2022 році, Комуністична партія рф висловила пропозицію "компенсувати збитки Донбасу за рахунок активів українських чиновників в росії", включаючи конфіскацію квартири в окупованому Криму, яка належить дружині президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, український блогер, громадський активіст та волонтер Сергій Стерненко повідомив, що на Токмацькому напрямку у Запорізькій області російські військові вбили українських полонених.