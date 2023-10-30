Військовим, які не брали участі в бойових діях та не виконували бойові завдання, було помилково виплачено додаткову винагороду.

Служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони України встановила, що чинні правила надають командирам військових частин свободу у тлумаченні термінів "бойові дії" та "бойове (спеціальне) завдання", що призводить до надмірної виплати додаткової винагороди на їх розсуд. Таким чином, деяким військовим незаконно було нараховано понад 123 мільйони гривень.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Наприклад, приблизно 60 мільйонів гривень таких виплат було нараховано в Києві, і ще 6,5 мільйона гривень - у Київській області.

У одному з випадків військовослужбовцям понтонно-мостової роти, які здійснювали місію в Київській області, була виплачена щомісячна додаткова винагорода у розмірі 100 тисяч гривень.

Це несправедливо, коли доплату за бойові отримують ті, хто не під прямим вогнем або не підтримують тих, хто під прямим вогнем. Маніпуляції виявляємо, прогалини для зловживань закриваємо, - зазначив заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

Також було зазначено, що Міністерство оборони проводить консультації з Генеральним штабом Збройних Сил України для того, щоб виплати додаткової винагороди отримували лише ті військові, які фактично здійснюють бойові завдання та беруть участь у бойових діях.

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