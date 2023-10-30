В Україні допомога при гострому мозковому інсульті віднесена до пріоритетних медичних послуг у рамках Програми медичних гарантій. Це означає, що особа може отримати цю допомогу абсолютно безкоштовно.

Про це заявили у Національній службі здоров'я у Telegram.

Особа з підозрою на інсульт може отримати повний комплекс необхідних діагностичних процедур безкоштовно, а в разі підтвердження діагнозу - лікування також.

Для отримання допомоги пацієнту не потрібно направлення лікаря. Зазвичай ці пацієнти отримують екстрену допомогу.

Ключовою є швидкість доставки особи з підозрою на інсульт до закладу, що має угоду з Національною службою здоров'я України за програмою "Медична допомога при гострому мозковому інсульті".

До безкоштовної допомоги входять такі послуги:

Невідкладна нейровізуалізація - КТ або МРТ.

Лабораторні та інструментальні дослідження.

Належне знеболення.

Спостереження за функцією ковтання.

Ліки з переліку основних медичних засобів, затвердженого Національною службою здоров'я України.

Ознаки інсульту

Серед раптових попереджувальних ознак інсульту важливо враховувати наступне:

Оніміння або слабкість в обличчі, руках або ногах, частіше на одній стороні тіла.

Труднощі у розумінні мови або мовленні, непослідовність у словах чи реченнях.

Проблеми зі зором у очах або подвійне бачення.

Труднощі з ходою, запаморочення, втрата рівноваги чи координації.

Інтенсивний головний біль без явних причин.

Якщо ви помітили будь-яку з цих раптових ознак, терміново звертайтеся до лікаря або викликайте швидку допомогу.

Також, ознаки небезпеки можуть супроводжуватися сонливістю, блювотою, нудотою або подвійним зором. Ці ознаки можуть з'являтися на короткий час, а потім зникати. Вони свідчать про серйозний стан, який потребує медичної допомоги.

Інсульт може виникнути у будь-якому віці, проте ризик зростає від 55 до 85 років.

Чоловіки мають більший ризик інсульту у молодшому та середньому віці, тоді як більше жінок померло від інсульту у похилому віці.

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