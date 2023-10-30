Стало відомо, де і коли відбудеться вшанування пам'яті колишнього гравця КВК, українського актора, ведучого та політика Сергія Сивохо.

Згідно з повідомленням, опублікованим в Instagram "Ліги Сміху", прощання з відомим гумористом заплановане на 3 листопада. Воно відбудеться в Києві в МЦКМ "Жовтневий палац".

Церемонія розпочнеться о 11:00.

Зазначимо, медіа пишуть, що Сивохо мав хронічну хворобу легень, а помер він у Німеччині. Сергію Сивохо було 54 роки, він давно і довго хворів. Гуморист завжди вирізнявся великою тілобудовою, однак останнім часом сильно схуд.