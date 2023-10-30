Стало відомо де та коли відбудеться прощання з шоуменом Сергієм Сивохо [ Редагувати ]
Стало відомо, де і коли відбудеться вшанування пам'яті колишнього гравця КВК, українського актора, ведучого та політика Сергія Сивохо.
Згідно з повідомленням, опублікованим в Instagram "Ліги Сміху", прощання з відомим гумористом заплановане на 3 листопада. Воно відбудеться в Києві в МЦКМ "Жовтневий палац".
Церемонія розпочнеться о 11:00.
Зазначимо, медіа пишуть, що Сивохо мав хронічну хворобу легень, а помер він у Німеччині. Сергію Сивохо було 54 роки, він давно і довго хворів. Гуморист завжди вирізнявся великою тілобудовою, однак останнім часом сильно схуд.
по темі
Відомий американський актор Меттью Перрі помер у віці 54 роки
Помер російський пропагандист Станіслав Андрєєв. Станіслав Андрєєв, відомий також як "Дядя Слава"
Сьогодні, 19 жовтня, стало відомо про смерть відомого українського актора Сергія Гладкова
Помер український шоумен, учасник КВК, відомий донеччанин Сергій Сивохо. Про це повідомляють донецькі канали
Легенда пішла з життя за 2 дні до свого 76-річчя.