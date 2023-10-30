Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі поділився прогнозом щодо можливого бою за звання абсолютного чемпіона проти володаря титулів WBA, WBO, IBO і IBF, Олександра Усика.

Про це повідомляє iFL TV.

"Циганський король" заявив, що він не має жодних травм після поєдинку з Френсісом Нганну і готовий зустрітися з українським боксером тоді, коли скажуть організатори.

"Я нічого не знаю. Коли організатори все з'ясують, тоді ми і проведемо наступний бій. У мене немає ніяких розсічень, подивіться на мене. Хіба ви бачите що-небудь? У мене є невелика подряпина на лобі, але січок немає.

Організатори розберуться з цим, коли розберуться. А поки мені це нецікаво. Я раніше вже говорив, щоб після бою з Нганну мене не турбували з приводу боксу.

Я поїду додому, відпочину, проведу час з дітьми. Мене не було 12 тижнів. У мене є новонароджена дитина, яку я бачив тричі, а йому вже 6 тижнів. Далі я поб'юся з Усиком, адже ми підписали контракт. Цей бій відбудеться тоді, коли відбудеться - ось і все", - заявив Тайсон Ф'юрі.

Нагадаємо, Майк Тайсон, колишній абсолютний чемпіон світу з боксу, оголосив свою оцінку щодо поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Френсісом Нганну.

Він висловив захоплення щодо виступу боксера з Камеруну у цій битві та вважає, що, за його думкою, Нганну мав у цьому поєдинку перевагу і міг стати переможцем.