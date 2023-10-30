Обмеження щодо відвідування лісів діють на всіх територіях, які звільнені від російської окупації, включаючи 14 областей.

"Подробиці" проаналізували, де заборонено збирати гриби та що робити у разі мінної небезпеки з посиланням на заяву прес-офіцер ДСНС України Олександра Хорунжого та Державної служби з надзвичайних ситуацій в Facebook.

Обмеження фактично є на всіх деокупованих територіях. Давайте почекаємо з відвідуванням лісів до того моменту, поки сапери обстежать території на предмет наявності боєприпасів, - заявив прес-офіцер.

Хорунжий зауважив, що згідно з рішеннями обласних військових адміністрацій, заборона на відвідування лісів розповсюджується на 14 областей, а саме:

Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська, Чернігівська.

Зокрема, небезпека існує на територіях, які перебували під російською окупацією, були об'єктом ворожих дій, відбувалися бойові дії або на ділянках, які були під обстрілами.

Як діяти, якщо ви помітили підозрілий предмет у лісі

Якщо ви помітили підозрілий предмет:

Якщо це можливо, позначте місце яскравим предметом, стрічкою або чимось подібним, щоб саперам було легше знайти цю ділянку.

Відійдіть на безпечну відстань тим же шляхом, яким ви підійшли до предмета.

Повідомте про вашу знахідку за номерами 101 або 102.

Небезпека мін

Під час відступу російські окупанти залишали під мінування житлові будинки, покинуті будівлі тощо на раніше окупованих територіях України.

Крім того, вони залишали розтяжки та міни у лісах, через що люди отримували поранення від вибухів.

Нагадаємо, в Україні набув чинності закон, який подовжує строк безперервного перебування військовослужбовців на лікуванні.

Українські військовослужбовці мають тепер право на подовжений соціальний захист, відповідно до нового закону, який набув чинності 5 жовтня.

Зміни внесено до другої статті цього документа щодо "соціального та правового захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей", зокрема, стосовно термінів перебування військових Збройних Сил України на лікуванні та відпустці для лікування.