Померла 38-річна пацієнтка, якій вперше в Україні провели трансплантацію комплексу серце-легені [ Редагувати ]
У львівській лікарні померла 38-річна жителька Київщини, якій нещодавно одночасно пересадили серце та легені від посмертного донора.
Трагічну звістку повідомили на Facebook-сторінці Першого медичного об’єднання Львова.
Відомо, що стан пацієнтки стрімко погіршився на другу добу після трансплантації - відбулося гостре відторгнення донорських органів.
З сумом повідомляємо, що пацієнтка, якій минулого тижня пересадили комплекс серце-легені, на жаль, померла. Попри всі зусилля медпрацівників і вдало виконану операцію її не вдалося врятувати: відбулося гостре відторгнення донорських органів, - йдеться в повідомленні.
На такому ранньому етапі подолати гостре відторгнення одночасно двох органів було майже неможливим.
Всі реанімаційні заходи, на жаль, виявилися марними. Для усього нашого колективу та усіх, хто боровся за життя Ніни і вірив в її одужання - це великий удар. Немає нічого гіршого, ніж втратити пацієнта. Висловлюємо глибокі співчуття родині покійної Нині. Світла памʼять, - написали лікарі.
Нагадаємо, команда трансплантологів з Києва та Львова вперше в Україні успішно виконала операцію з пересадки комплексу серце-легені.
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