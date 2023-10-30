Невдовзі українці матимуть можливість самостійно обирати спеціальность та підрозділ для призову в армію. Це передбачає анонсоване впровадження смарт-мобілізації від Міністерства цифрової трансформації.

Нові правила суттєво відрізнятимуться від діючого порядку мобілізації до Збройних Сил.

"Подробиці" проаналізували детальну інформацію про пілотний проєкт Мінцифри та очікувані зміни для військовозобов'язаних з впровадженням смарт-мобілізації.

У підготовці матеріалу використані відомості із заяви міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та інформації, що міститься на порталі Міністерства оборони України.

Деталі проєкту

Міністерство цифрової трансформації активно працює над створенням програми, яка може суттєво змінити процес мобілізації в Україні.

Голова відомства Михайло Федоров повідомив про розробку пілотного проєкту, який отримав назву "смарт-мобілізація". Ця ініціатива передбачає можливість самостійного обрання спеціальності та підрозділу, де призовник хоче проходити військову службу.

Головна перевага нововведення полягає в чесній та прозорій комунікації між державою та громадянами.

Проведення проєкту дозволить оцінити кількість осіб, які вирішать мобілізуватися самостійно, їх пройдений відбір, термін служби, а також рівень їхньої мотивації.

Пілотний етап "смарт-мобілізації" заплановано на наступні місяці. Спочатку будуть приймати заявки на службу оператором дронів.

Як працюватиме смарт-мобілізація

Особа, яка вирішила приєднатися до Збройних Сил завдяки проєкту "смарт-мобілізація", матиме можливість вибрати свою спеціалізацію онлайн, враховуючи її здібності та власні побажання.

Крім того, програма надасть можливість побачити, в якому підрозділі особа буде служити, які обов'язки вона повинна виконувати на обраній посаді та як буде проходити процес навчання.

Якщо громадянин залишить заявку і пройде співбесіду, тести та навчання, він точно потрапить у ту роту і на ту посаду, на яку сам себе мобілізував.

Головні відмінності нововведення

Проект "смарт-мобілізація" відрізняється від стандартних процедур призову до Збройних Сил. Цей проєкт дозволяє громадянам подавати онлайн заявки на мобілізацію для служби без обов'язкового відвідування військкомату, як це було раніше під час масового призову через Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Особа, яка планує мобілізуватись, тепер має можливість самостійно обрати спеціальність та місце служби в Збройних Силах онлайн. Цей вибір раніше робили за неї військові органи виходячи з потреб оборони, бойового досвіду та цивільної спеціальності, що іноді призводило до призначення на службу, яка не відповідала її фаховій підготовці.

Замість візиту до військкомату, особа, яка подала заявку, буде запрошена на співбесіду. Під час співбесіди вона дізнається всі нюанси проходження служби та отримає додаткову інформацію щодо майбутнього службового місця та умов служби.

Традиційно після мобілізації особа без досвіду служби проходить підготовку в навчальному центрі перед відправкою на службу. Однак, за новою смарт-мобілізацією, підготовка включає спеціалізований навчальний курс з інструкторами, які мають військовий досвід, замість базових загальних занять.

Якщо ти підходиш за характеристиками, проходиш навчання, в якому ти не просто з базовими речами знайомишся, а тобі розповідають, що таке ситуаційна обізнаність, фахові експерти з поля бою, які керують дронами, де в тебе відбувається інший рівень навчання, і після цього ти вже потрапляєш на поле бою, - розповів очільник Мінцифри.

Нагадаємо, в Україні набув чинності закон, який подовжує строк безперервного перебування військовослужбовців на лікуванні.

Українські військовослужбовці мають тепер право на подовжений соціальний захист, відповідно до нового закону, який набув чинності 5 жовтня.

Зміни внесено до другої статті цього документа щодо "соціального та правового захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей", зокрема, стосовно термінів перебування військових Збройних Сил України на лікуванні та відпустці для лікування.