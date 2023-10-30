Серйозність проблем з корупцією погіршила відносини Зеленського з багатьма союзниками - ЗМІ [ Редагувати ]
В останні місяці корупційні питання в Україні призвели до погіршення стосунків між президентом Володимиром Зеленським та партнерами.
TIME у своїй аналітичній статті зазначає, що перед візитом Зеленського до Вашингтона, Білий дім розробив перелік антикорупційних реформ, орієнтованих на вищі посадові особи в державній ієрархії. Радники Зеленського відзначили, що ці вимоги були висловлені не як пропозиції, а як обов'язкові умови.
Відомо, що Зеленський вжив кілька рішучих кроків, щоб зменшити занепокоєння союзників. Зокрема, він звільнив міністра оборони Олексія Резнікова, який став об'єктом пильної уваги через факти корупції в його відомстві.
Коли новини про ці скандали поширювалися, президент дав суворий наказ своїм співробітникам уникати найменших ознак самозбагачення. "Не купуйте нічого. Не беріть відпустки. Просто сидіть за своїм столом, мовчіть і працюйте", - пише видання.
Згідно з TIME, звичайна зарплата в Офісі президента приблизно 1000 доларів на місяць, або приблизно 1500 доларів для високопосадовців, що є значно менше, ніж можливі заробітки в приватному секторі. Однак, згідно з коментарями посадовців для TIME, тиск, спрямований на боротьбу з корупцією, не турбує тих, хто домагається особистого збагачення, і "люди крадуть, мовби завтра не існуватиме".
Нагадаємо, події, які розгорнулися в Махачкалі зі стихійними антиізраїльськими акціями, є наслідком затвердження росією військової агресії проти інших країн і національностей, а також вихваляння воєнних злочинів проти цивільного населення.
Таку думку висловив радник керівника Офісу президента України, Михайло Подоляк у Telegram.
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