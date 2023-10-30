В останні місяці корупційні питання в Україні призвели до погіршення стосунків між президентом Володимиром Зеленським та партнерами.

TIME у своїй аналітичній статті зазначає, що перед візитом Зеленського до Вашингтона, Білий дім розробив перелік антикорупційних реформ, орієнтованих на вищі посадові особи в державній ієрархії. Радники Зеленського відзначили, що ці вимоги були висловлені не як пропозиції, а як обов'язкові умови.

Відомо, що Зеленський вжив кілька рішучих кроків, щоб зменшити занепокоєння союзників. Зокрема, він звільнив міністра оборони Олексія Резнікова, який став об'єктом пильної уваги через факти корупції в його відомстві.

Коли новини про ці скандали поширювалися, президент дав суворий наказ своїм співробітникам уникати найменших ознак самозбагачення. "Не купуйте нічого. Не беріть відпустки. Просто сидіть за своїм столом, мовчіть і працюйте", - пише видання.

Згідно з TIME, звичайна зарплата в Офісі президента приблизно 1000 доларів на місяць, або приблизно 1500 доларів для високопосадовців, що є значно менше, ніж можливі заробітки в приватному секторі. Однак, згідно з коментарями посадовців для TIME, тиск, спрямований на боротьбу з корупцією, не турбує тих, хто домагається особистого збагачення, і "люди крадуть, мовби завтра не існуватиме".

Нагадаємо, події, які розгорнулися в Махачкалі зі стихійними антиізраїльськими акціями, є наслідком затвердження росією військової агресії проти інших країн і національностей, а також вихваляння воєнних злочинів проти цивільного населення.

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента України, Михайло Подоляк у Telegram.