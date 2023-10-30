Літери "У" на автомобілях більше не буде: чим її замінять [ Редагувати ]
Кабінет міністрів України вніс зміни до Правил дорожнього руху, які стосуються навчальних транспортних засобів. Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на постанову Кабміну.
Термін "Учбовий транспортний засіб" замінили на "Навчальний транспортний засіб". Таким чином букву "У" на автомобілях для навчання та у новачків замінять на букву "Н".
Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.
Нагадаємо, цього місяця уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху щодо перевезення дітей та включення фар за межами населених пунктів.
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