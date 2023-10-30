Зеленський обговорив з американськими конгресменами підтримку України [ Редагувати ]
У понеділок, 30 жовтня, президент України Володимир Зеленський прийняв двопартійну делегацію Палати представників Конгресу США у складі Джеймса Френча Гілла, Майкла Квіглі та Стівена Лінча, які перебувають в Україні з візитом. Про це повідомляє Офіс президента України.
Такі візити солідарності є потужним сигналом підтримки нашої країни та всього українського народу з боку США, наголосив глава держави.
Це особливо важливо напередодні зими, коли держава-агресор планує продовжити ракетний терор проти українських міст та об’єктів критичної інфраструктури.
Ми високо цінуємо те, що Республіканська й Демократична партії, адміністрація Президента Джозефа Байдена, а також обидві палати американського Конгресу об’єднані в підтримці України.
Це справді потужний сигнал світу про те, що ми переможемо в боротьбі за наші спільні цінності - свободу й демократію.
Під час зустрічі обговорювалось питання продовження дієвої та всебічної підтримки України з боку Сполучених Штатів.
У цьому контексті акцентовано на важливості внесення Президентом США Джозефом Байденом бюджетного запиту до Конгресу щодо фінансування видатків на допомогу Україні, який містить забезпечення бюджетної та військової допомоги.
З перших днів широкомасштабного вторгнення підтримка США залишається незмінною, це допомогло об’єднати світ навколо України.
Продовження такої допомоги є запорукою успіху нашої країни в боротьбі з російською агресією.
Володимир Зеленський також докладно поінформував американську делегацію про ситуацію на передовій та першочергові потреби сил оборони України.
У цьому контексті було предметно обговорено ключові напрями подальшої американської допомоги нашій державі у сфері безпеки й оборони.
Нагадаємо, новообраний спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон заявив, що фінансування допомоги Україні та Ізраїлю розглянуть у різних законопроєктах.
Раніше президент США Джо Байден запросив у Конгресу додатково $106 млрд, з яких $61 млрд призначений для України.
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