Хірурги клініки Інституту серцево-судинної хірургії імeні Амосова провели унікальну операцію, діставши з серця українського захисника металевий уламок. Про це повідомило командування Медичних сил Збройних Сил України.

7 днів ми мали побоювання щодо публікації цієї новини, оскільки, медики не могли дати втішних прогнозів щодо шансів на життя пораненого... Втім, нарешті ми можемо сміливо написати - професіоналізм лікарів та життя перемогли!

33-річного військовослужбовця спільними зусиллями вдалося врятувати після мінно-вибухової травми, яку він отримав 24 жовтня під час бойових дій на Донеччині.

У ділянці його серця візуалізувалося стороннє тіло металевої щільності розміром 7Х6Х5,5 мм.

Військові медики-хірурги стабілізували стан пацієнта та направили в клініку Інституту серцево-судинної хірургії імeні Амосова.

До операції на серці пацієнта готували три дні. Операція виявилась складною, оскільки уламок застряг у важливій структурі серця.

Шматочок металу знаходився у міжшлуночковій перетинці, топографічно дуже близько до клапанів, тому його потрібно було негайно забрати. Операцію було проведено в умовах штучного кровообігу, серце довелося повністю зупинити.

Дістати металевий уламок вдалося завдяки інноваційній методиці - неодимовим магнітом.

Цю методику військові медики розробили спільно з цивільними лікарями і вже таким чином врятували життя 96 військовим.

Нагадаємо, у грудні 2022 року в Інституті Амосова відкрили відділення воєнної кардіохірургії.