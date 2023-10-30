Українські хірурги врятували бійця ЗСУ, у серці якого застряг металевий уламок [ Редагувати ]
Хірурги клініки Інституту серцево-судинної хірургії імeні Амосова провели унікальну операцію, діставши з серця українського захисника металевий уламок. Про це повідомило командування Медичних сил Збройних Сил України.
7 днів ми мали побоювання щодо публікації цієї новини, оскільки, медики не могли дати втішних прогнозів щодо шансів на життя пораненого...
Втім, нарешті ми можемо сміливо написати - професіоналізм лікарів та життя перемогли!
33-річного військовослужбовця спільними зусиллями вдалося врятувати після мінно-вибухової травми, яку він отримав 24 жовтня під час бойових дій на Донеччині.
У ділянці його серця візуалізувалося стороннє тіло металевої щільності розміром 7Х6Х5,5 мм.
Військові медики-хірурги стабілізували стан пацієнта та направили в клініку Інституту серцево-судинної хірургії імeні Амосова.
До операції на серці пацієнта готували три дні. Операція виявилась складною, оскільки уламок застряг у важливій структурі серця.
Шматочок металу знаходився у міжшлуночковій перетинці, топографічно дуже близько до клапанів, тому його потрібно було негайно забрати. Операцію було проведено в умовах штучного кровообігу, серце довелося повністю зупинити.
Дістати металевий уламок вдалося завдяки інноваційній методиці - неодимовим магнітом.
Цю методику військові медики розробили спільно з цивільними лікарями і вже таким чином врятували життя 96 військовим.
Нагадаємо, у грудні 2022 року в Інституті Амосова відкрили відділення воєнної кардіохірургії.
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