У керівництві України взимку намічаються гучні відставки та значні перестановки. Про це пише Time з посиланням на джерела в оточенні президента України.

Буде звільнено міністра уряду та одного з високопосадових воєначальників. На них покладуть відповідальність за "повільний прогрес на фронті", тобто провальний контрнаступ. Кого зроблять цапами-відбувайлами, журналісти не називають.

Time пише, що Зеленський "був злий" після візиту до США, за підсумками якої з'явилися ознаки, що Захід втомився від війни. За словами джерел видання, президент України вважає, що союзники його зраджують.

При цьому Зеленський має намір продовжувати війну, яку розв'язала росія, а питання про перемир'я у його команді знаходяться під табу. Беззастережна віра президента у перемогу непокоїть деяких його радників, оскільки "межує з месіанством", розповіли співрозмовники видання.

В офісі Зеленського також побоюються, що відключення електрики взимку, спричинені ударами російських ракет і "шахедів, можуть призвести до невдоволення населення щодо центральної влади.

Якщо минулої зими українці однозначно покладали відповідальність за багатогодинні блекаути на російську армію, то тепер вони можуть висунути претензії владі, яка "не зробила достатньо для підготовки".

Як писали "Подробиці", у статті Time стверджується, що корупція в Україні погіршила відносини Зеленського з багатьма союзниками.