Глава Мінцифри Федоров назвав найбезпечніші месенджери для українців [ Редагувати ]
Месенджер Signal є найбільш надійним і безпечним для українців. Про це заявив віце-премєр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю "РБК Україна".
Російські соціальні мережі, слава богу, в нас заблоковані, але знаєте, все одно я іноді зустрічаю людей, у яких на телефонах встановлені різні соціальні мережі.
В жодному разі ви не можете використовувати російські соціальні мережі. Це максимально небезпечно.
Якщо говоримо про всі інші, то вони всі у нас працюють в Україні. Тому звичайно, з точки зору шифрування, передачі інформації, Signal є, напевно, топовим. Багато робить в напрямку безпеки WhatsApp, Trema і Telegram, про який ми з вами говорили.
В такому порядку, як я назвав. Ще Facebook Messenger, перед Telegram.
Глава Мінцифри зауважив, що не робив технічного аудиту жодних соціальних медіа або месенджерів і сказав "особисту думку". Але від технічного аудиту може змінюватися порядок цих соціальних платформ.
Але в принципі є правила, яких потрібно дотримуватися задля безпеки власних денних і конфіденційності.
Якщо ви будете використовувати режим локдауну на вашому смартфоні, у вас буде двофакторна авторизація, на контракті сімкарта, хмарний пароль, і ви не будете відкривати різні лінки від невідомих вам людей, просто ці речі зробите, то вже дев'яносто, а може і більше відсотків, що у вас все точно буде добре.
Нагадаємо, засновник Telegram Павло Дуров попередив, що хакери могли отримати доступ до даних смартфонів користувачів месенджера WhatsApp. Він вважає, що від WhatsApp потрібно "триматися якомога далі, це інструмент стеження".
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