Російсько-українська команда Team Spirit виграла кіберспортивний турнір The International 2023 з компютерної гри Dota 2.

У гранд-фіналі вона перемогла команду Gaimin Gladiators (3:0), за яку виступають кіберспортсмени з США, Данії, Німеччини, Нідерландів та рф. Змагання проходили з 12 до 29 жовтня у Сіетлі (США).

До складу команди Team Spirit входять:

росіяни Магомед Халілов (Collapse), Ярослав Найденов (Miposhka) і Денис Сігітов;

українці Ілля Мулярчук (Yatoro) і Мирослав Колпаков (Mira)​.

тренер - росіянин Айрат Газієв.

The International - чемпіонат світу з Dota 2. Організатор - компанія Valve - розробник ігор і власник магазину Steam. Призовий фонд у 2023 році перевищив $3,1 млн. Team Spirit як переможець турніру отримала $1,4 млн, Gaimin Gladiators - $377 тис.

Team Spirit вже перемагала у турнірі The International у 2021 році. Тоді вона здобула понад $18 млн. У липні 2023 року Team Spirit виграла турнір Riyadh Masters з Dota 2 в Ер-Ріяді та отримала $5 млн.

На початку серпня Українська федерація кіберспорту (UESF) внесла до чорного списку п'ятьох кіберспортсменів з України за гру в командах з росіянами. Серед них - два гравці російської команди Team Spirit з гри Dota 2 Ілля Мулярчук (Yatoro) і Мирослав Колпаков (Mira).

Наприкінці серпня збірна України з Dota 2 знялася з чемпіонату світу в Індонезії через допуск росіян.