У Франції в рамках розслідування кримінальної справи про відмивання грошей затримали колишнього співвласника "Альфа-Груп" Олексія Кузьмічова. Про це повідомляє газета Le Monde з посиланням на джерела.

У його будинках, у тому числі паризькій квартирі та на віллі в Сен-Тропе, провели обшуки. У них взяли участь 60 осіб, включаючи співробітників поліції з Центрального управління боротьби з корупцією та фінансовими та податковими правопорушеннями.

Російського бізнесмена підозрюють у порушенні санкційного законодавства та податкових злочинах. За даними газети, під час обшуків правоохоронці знайшли "пачки грошей".

15 березня 2022 року Олексія Кузьмічова внесли до санкційних списків ЄС разом зі співзасновником "Альфа-Груп" Германом Ханом. На момент запровадження санкцій ЄС Кузьмічов уже перебував у Франції.

На цей час яхти олігарха, "La Petite Ourse" та "La Petite Ourse II", пришвартовані на Антібах та у Каннах, перебувають під арештом.

У березні 2022 року Олексій Кузьмічов і Герман Хан вийшли зі складу акціонерів Альфа-банку. Через ABH Holdings їм належало 21% та 16% у капіталі банку відповідно. Вони передали свої частки іншому бенефіціару Андрію Косогову.

У 2022 році російський Forbes поставив Кузьмічова на 20-е місце у списку мільярдерів країни зі статками у $6 млрд.

Раніше британська та італійська поліції проводили обшуки у засновників "Альфа-Груп" Михайла Фрідмана та Петра Авена. У результаті обидва повернулися до росії.

Нагадаємо, у липні президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти 18 юридичних осіб, які повʼязані з росією та структурами "Альфа-Груп".