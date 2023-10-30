Представники Білого дому та Держдепартаменту США Джон Кірбі та Меттью Міллер на різних брифінгах порівняли заворушення в аеропортах Дагестану з єврейськими погромами в російській імперії.

Кірбі відкинув звинувачення володимира путіна, що заворушення у Дагестані були інспіровані через соцмережі західними спецслужбами. Представник Білого дому назвав це "класичною російською риторикою".

Деякі люди порівнюють це з погромами кінця XIX і початку XX століття, і я думаю, це вірний опис... Захід не має до цього жодного відношення. Це просто ненависть, фанатизм та залякування.

Речник Держдепартаменту Міллер порівняв події у Дагестані з погромами.

Ми засуджуємо антисемітські виступи з застосуванням насильства, про які повідомлялося в росії, які загрожують ізраїльтянам та євреям. Я бачив відео... на мою думку, це виглядало як погроми.

Представник Держдепу закликав російську владу "публічно засудити ці насильницькі протести, закликати до відповіді всіх причетних та забезпечити безпеку ізраїльтян та євреїв у росії".

Нагадаємо, напередодні, 29 жовтня, антисемітські виступи відбулися у Махачкалі, Хасавюрті, Черкеську та Нальчику. У Махачкалі протестувальники увірвалися до аеропорту, його роботу було тимчасово припинено.

Сотні люди вибігли на летовище та ледь не взяли штурмом літаки у пошуках "євреїв". Постраждали понад 20 людей.