США порівняли заворушення у Дагестані з єврейськими погромами у російській імперії [ Редагувати ]
Представники Білого дому та Держдепартаменту США Джон Кірбі та Меттью Міллер на різних брифінгах порівняли заворушення в аеропортах Дагестану з єврейськими погромами в російській імперії.
Кірбі відкинув звинувачення володимира путіна, що заворушення у Дагестані були інспіровані через соцмережі західними спецслужбами. Представник Білого дому назвав це "класичною російською риторикою".
Деякі люди порівнюють це з погромами кінця XIX і початку XX століття, і я думаю, це вірний опис... Захід не має до цього жодного відношення. Це просто ненависть, фанатизм та залякування.
Речник Держдепартаменту Міллер порівняв події у Дагестані з погромами.
Ми засуджуємо антисемітські виступи з застосуванням насильства, про які повідомлялося в росії, які загрожують ізраїльтянам та євреям. Я бачив відео... на мою думку, це виглядало як погроми.
Представник Держдепу закликав російську владу "публічно засудити ці насильницькі протести, закликати до відповіді всіх причетних та забезпечити безпеку ізраїльтян та євреїв у росії".
Нагадаємо, напередодні, 29 жовтня, антисемітські виступи відбулися у Махачкалі, Хасавюрті, Черкеську та Нальчику. У Махачкалі протестувальники увірвалися до аеропорту, його роботу було тимчасово припинено.
Сотні люди вибігли на летовище та ледь не взяли штурмом літаки у пошуках "євреїв". Постраждали понад 20 людей.
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