Ліонель Мессі увосьме став володарем "Золотого м'яча" (відео) [ Редагувати ]
Аргентинський нападник американського клубу "Інтер Майамі" Ліонель Мессі став володарем "Золотого м'яча" - приза найкращому футболісту світу сезону-2022/23 за версією французького журналу France Football. Церемонія вручення нагороди відбулася у паризькому театрі "Шатле".
Другим за підсумками голосування став норвезький нападник англійського "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд, третім - нападник французького "Парі Сен-Жермен" Кіліан Мбаппе.
36-річний Мессі є рекордсменом з перемог у премії, на його рахунку тепер вісім "Золотих м'ячів". До цього аргентинець отримував нагороду у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 та 2021 роках.
Llego nuestro 🔟👋 pic.twitter.com/2T71DKRIED— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 30, 2023
З серпня 2023 року аргентинець виступає за американський "Інтер Майамі".
З 2003 по 2021 рік Мессі грав за "Барселону", у її складі нападник 10 разів став чемпіоном Іспанії, 8 разів виграв Суперкубок Іспанії, 7 разів - Кубок Іспанії, 4 рази перемагав у Лізі чемпіонів, по 3 рази виграв Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу.
У 2021-2023 роках аргентинець виступав за французький "Парі Сен-Жермен", у якому двічі став чемпіоном Франції та один раз виграв суперкубок країни.
Мессі є найкращим бомбардиром в історії збірної Аргентини, разом із національною командою він став чемпіоном світу (2022), переможцем "Фіналісіми" (2022), Кубка Америки (2021), Олімпійських ігор (2008) та молодіжного чемпіонату світу (2005).
У грудні 2022 року Мессі у складі збірної Аргентини завоював титул чемпіона світу з футболу в Катарі.
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