Командувача Повітряно-десантними військами рф, заступника командувача об'єднаного угрупування військ (сил) генерал-полковника Михайла Теплинського призначили командувачем угрупуванням військ "Дніпро". Про це повідомило російське держагенство ТАСС з посиланням на джерела у військових колах.

До Михайла Теплинського посаду командувача угрупуванням військ "Дніпро" обіймав генерал-полковник Олег Макаревич. Згідно з даними міноборони рф, військові з угруповання "Дніпро" перебувають на херсонському напрямку.

Михайло Теплинський є уродженцем України. Він народився у січні 1969 року у селищі Моспіне Донецької області. У 1991 році йому присвоїли звання героя росії "за мужність і героїзм", виявлені під час чеченської війни.

Раніше у Z-пабліках з'являлася інформація про те, що підрозділи ЗСУ розпочали операції на лівому, окупованому росією березі Дніпра. Начебто українська армія увійшла до окремих селищ.

Українське командування періодично спростовує чутки про створення плацдарму ЗСУ на лівому березі Дніпра.

Нагадаємо, у жовтні у росії призначили командувача Повітряно-космічних сил замість Суровікіна.