Ракети накопичуються, але нам є чим відповісти: який стан української ППО напередодні зими (відео)

Російська армія накопичує ракети та дрони для ударів по українській енергетичній інфраструктурі з настанням холодів, однак і українська протиповітряна оборона не стоїть на місці. Буквально за останній місяць Україні були обіцяні або передані пускові установки HAWK, батарея IRIS і батарея Patriot