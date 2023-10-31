На Хмельниччині відбили атаку "шахедів" - ОВА [ Редагувати ]
Вночі 31 жовтня у Хмельницькій області сили протиповітряної оборони працювали по ворожих безпілотниках. Про це повідомив перший заступник керівника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Вкотре дякуємо силам ППО за відмінну роботу. Постраждалих немає. Пошкоджень обʼєктів інфраструктури немає.
Повітряні сили ЗСУ повідомили вночі, що ворожі ударні безпілотники прямують на Старокостянтинів Хмельницької області, де розташований військовий аеродром. О 4:14 на Хмельниччині дали відбій повітряної тривоги.
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