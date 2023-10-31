У районі Бахмута ворог суттєво посилив своє угруповання та перейшов від оборони до активних дій. Такими діями росіяни намагаються зупинити рух Сил оборони. Про це напередодні повідомив Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Водночас американський Інститут вивчення війни (ISW) відзначає, що українські сили просунулися на північний схід від Курдюмівки (10 км на південний захід від Бахмута).

В ефірі національного телемарафону "Єдині новини" це підтвердив і пресофіцер третя штурмова бригада Олександр Бородін.

"Вони намагаються відновити втрачені позиції. Вони в цілому це робили і раніше. Зараз у нас досить сильні закріплення, тому ми готові до їхніх наступальних дій. І вони півтори місяці штурмують безперервно, але це такі легкі піхотні штурми, подивимось, як буде надалі. Тому зараз хлопці вкопались і мають непогані оборонні позиції...

Є закріплення і з цього боку, і з того боку... Поки що ми не бачили якихось професійних монолітних підрозділів. Це все так чи інакше солянка, яка складається більшістю з мобілізованих, частково зеків, інших угруповань. Але це не є контрактною професійною армією...

Ця війна робить дрони та автівки расходниками, тому що вони рано чи пізно виходять з ладу. А зараз армія переходить на зимові рейки. Це досить важкий період для армії, багато що треба перероблювати, готуючись до зими та осені... Скоріш за все будуть якісь штурмові дії з нашого та їх боку", - розповів Бородін.