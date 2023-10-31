Окупанти вночі атакували двома "шахедами" та ракетою Х-59 - Генштаб [ Редагувати ]
Вночі 31 жовтня російські війська випустили по Україні два безпілотники "шахед" і керовану авіаційну ракету Х-59, сили протиповітряної оборони знищили обидва дрони. Про це повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні.
Впродовж минулої доби відбулося 36 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Авіаційних ударів зазнали: Стогнії, Петропавлівка, Сенькове, Першотравневе Харківської області; Серебрянське лісництво, Спірне, Виїмка, Андріївка, Курдюмівка, Архангельське, Новокалинове, Новобахмутівка, Семенівка, Степове, Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Орлівка, Мар’їнка, Олександропіль, Катеринівка, Новомихайлівка, Вугледар Донецької області; Новодарівка, Новоданилівка, Роботине Запорізької області; Новоберислав, Зміївка, Козацьке, Іванівка, Берислав, Миколаївка, Антонівка, Тягинка Херсонської області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.
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