Втрати російських окупантів перевищили 300 тисяч - Генштаб [ Редагувати ]
Сили оборони України за минулу добу, 30 жовтня, знищили 870 російських загарбників, 21 ворожий танк, 29 бойових броньованих машин і 25 артилерійських систем. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 300 810 (+870) осіб,
- танків - 5 211 (+21) од,
- бойових броньованих машин - 9 804 (+29) од,
- артилерійських систем - 7 227 (+25) од,
- РСЗВ - 844 (+10) од,
- засоби ППО - 562 (+3) од,
- літаків - 321 (+0) од,
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5 440 (+21),
- крилаті ракети - 1 546 (+2),
- кораблі /катери - 20 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 9590 (+35) од,
- спеціальна техніка - 1016 (+2).
Дані уточнюються.
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