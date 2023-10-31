"Чорнобиль - назад у майбутнє": у Славутичі презентували документальний фільм про захоплення ЧАЕС (відео) [ Редагувати ]
Ще на початку вторгнення росіяни дуже гарно і дбайливо вимальовували стрілочки на картах. Стрімкий наступ зі Сходу, висадка морського десанту на Півдні та блокування акваторії, а на Півночі - стрімке просування наземними силами та висадка десанту з повітря. Силам оборони України вдалось зірвати плани росіян. Втім, частина півночі загарбники все ж встигли окупувати.
Чорнобильську АЕС - теж було захоплено. Як це вдалося окупантам? І які наслідки? Відповіді на всі ці питання шукають автори документального фільму "Чорнобиль: назад у майбутнє". Результатом їхньої роботи стане відео, створене за допомогою технологій доповненої реальності. Це даруватиме глядачу відчуття максимального занурення в атмосферу тих подій. Анатолій Журавльов - розповість більше.
Зараз якраз екіпаж гвинтокрилу, який там вимірював дози радіації. Я зараз над Прип'ятю, переглядаю фото. Дуже багато фото.
Завдяки сучасним технологіям у всіх цих людей з'явилася можливість бути одночасно і в сьогоденні, і в минулому. Фактично - в Славутичі, а віртуально - в Чорнобильській зоні.
Глядачі бачать уривки документального фільму "Чорнобиль: назад у майбутнє". Ідея зніяти стрічку народилася в авторів іще до повномасштабного вторгення росії.
Світлана Коршунова, продюсерка документального фільму "Чорнобиль: назад у майбутнє":
Понад 5 років ми займалися саме тематикою Чорнобиля, дослідженням культурної спадщини, оцифруванням, поширенням інформації. І головне, що ми досліджували і пояснювали світу - інформаційну катастрофу Чорнобильської аварії.
Після тимчасової окупації Чорнобильської АЕС творці зрозуміли - це ще одна сторінка, яку необхідно додати до проекту. Ось кадри трейлеру майбутнього фільму.
Це 3D-реконструкція тих подій - російські загарбники на території ЧАЕС. Автори переконані: така картина, завдяки доповненій реальності, допоможе глядачу зануритися в атмосферу часів окупації Атомної станції.
Валерій Коршунов, режисер документального фільму "Чорнобиль: назад у майбутнє":
Ніколи не було такого, що іде війна, і просто зараз ти можеш в доповненій реальності з якогось іншого місця опинитися в середині військових подій. Це унікальні можливості і ми їх повинні використовувати, щоб знайомити Європу з війною в Україні, залучати їх більше, підвищувати емпатію.
У Славутичі автори проекту зібрали фокус-групу, щоб почути які допрацювання потрібно зробити у фільмі. Адже саме в цьому місті проживає чимало колишніх і нинішніх працівників ЧАЕС, ліквідаторів катастрофи.
Галина Лакиза, колишня працівниця Чорнобильської АЕС:
Я з 93-го року дозиметристкою була, тому дуже багато місць знайомих. І в Прип'яті я була, і вид зверху - мені дуже це нагадало. І з приладом ставок я всюди обійшла пішки - зараз подивилася зверху як він виглядає, потім ще допустимо гараж - зупинялася... Дивлюся, всі місця мені знайомі!
Автори проекту отримали й цілком конкретні рекомендації від учасників фокус-групи.
Валерій Сулімов, колишній працівник Чорнобильської АЕС:
- Якщо ти не знаєш, що це градирня, ти під нею стоїш... - Потрібно інформації ще до того? - Так. Ти просто не розумієш - ну якась споруда, красива, гарна.
Аліна Бубнова, жителька Славутича:
Можливо, якісь звуки більш громкі, щоб були, щоб дійсно всю цю атмосферу... Але візуал цей - дуже круто, дійсно.
Автори фільму обіцяють дослухатися до зауважень і продовжують свою роботу над проектом.
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