Кривавий день для Херсонщини, ворог скинув 38 керованих авіабомб - Гуменюк (відео) [ Редагувати ]
За минулу добу противник здійснив майже 100 обстрілів Херсонщини і випустив 38 керованих авіабомб. Через російську агресію одна людина загинула, ще 17 - дістали поранення.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповіла начальниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
"Бойова доба триває в дуже напруженому режимі. Ворог не припиняє обстрілів, не припиняє тиску на цивільне населення. Продовжуються атаки керованими авіабомбами, артилерійські обстріли. Незважаючи на те, що Сили оборони дуже потужно відпрацьовують по лівому берегу і нищать позиції артилерійські окупаційних військ, все-таки вони продовжують обстрілювати і вчорашній день кривавим видався для Херсонської області. Це 17 поранених, одна людина загинула.
Після нічного удару авіаційного ще наслідки уточнюються, тому що протягом ночі ворог застосував понад 20 керованих авіабомб по населених пунктах вздовж лінії води. Максимально продовжував тиснути артилерією на цій ділянці, де ще дістає....
Шторм змусив завести ракетоносії в пункти базування великі десантні кораблі також не виходили на чергування. Загалом кількість корабельного угруповання в Азовському та Чорному морі - складає сім одиниць - шість в Чорному, одна в Азовському", - розповіла Гуменюк.
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