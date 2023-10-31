Україна - не росія. Світоглядно, політично і культурно. В Європі продовжують роботу над розвінчуванням міфу про приналежність українських модерністів до російського авангарду. У Королівських музеях витончених мистецтв Бельгії - українська прем'єра. Там відкрилась виставка під назвою "В епіцентрі бурі: модернізм в Україні 1900-1930-х років".

Більш як пів сотні творів українських художників демонструють західній публіці розмаїття стилів. Про мистецьку дипломатію за кордоном - далі в сюжеті.

Уперше в історії комплекс Королівських музеїв витончених мистецтв приймає українську виставку. У колекції - 60 картин. Серед них роботи Давида Бурлюка, Олександри ʼЕкстер, Анатоля Петрицького, Олександра Богомазова, Михайла Бойчука, і навіть один ескіз Казимира Малевича. Більшість - з Національного художнього музею та Музею театрального, музичного та кіномистецтва України. Решта - з приватних колекцій.

Юлія Литвинець, генеральна директорка Національного художнього музею України:

Одним, до речі, з важливих моментів є не просто представити цю колекцію, а і робота і з фондами приймаючого музею. Тому що до самого проекту долучаються ті твори українських художників, авангардистів, які є в колекціях всіх музеїв, в таким чином ми ще пропрацьовуємо історію про українське мистецтво.

За підготовкою виставки такого рівня стоїть робота десятків фахівців: кураторської групи з України, співробітників музеїв, реставраторів. А також куратора зі сторони, що приймає виставку. У Бельгії це Франциска Вандепітте. Каже, приємним сюрпризом став високий рівень космополітизму картин. Українські художники того часу тяжіли до західного європейського мистецтва, і виставка відкрила нове прочитання його історії, каже кураторка. Раніше ці роботи класифікували як "російський авангард". Для Королівського музею важливо виправити цю помилку.

Франциска Вандепітте, старша кураторка експозиції сучасного мистецтва Королівських музеїв витончених мистецтв Бельгії:

Ця виставка - зовсім інший погляд. Це мистецтво раніше у Бельгії та Західній Європі знали як російський авангард. Таким його вивчали, і так навчали інших. Це, звісно, повʼязано з браком джерел і досліджень. Тому відкривати це мистецтво як українське надбання - це дуже по-новому і цікаво для нас. Ми раді приймати зараз ці мистецькі роботи у себе. Нам цікаво показати показати звʼязок українських митців з європейськими, який існував на той час, це дуже хороше відкриття.

Куратори виставки роблять особливий акцент на історичному тлі розвитку українського модернізму. Глядачам пропонують порівняльну таблицю. В ній - вплив подій початку двадцятого століття на мистецьке життя. Часова лінія обривається 1937 роком - розпалом сталінських репресій і винищенням української інтелектуальної еліти. Деякі митці, чиї роботи представлені на виставці - стали жертвами червоного терору. Але вони встигли залишити яскравий слід, каже бельгійська кураторка. Поки в Європі ці стилі розквітали один за одним і набували шаленого успіху, в Україні вони подекуди розвивались паралельно. І публіка це відчуває.

Патриція Маркес, відвідувачка музею:

Мені було цікаво дізнатися більше про тогочасні відносини між Україною та росією, особливо якщо проводити паралелі з нинішнім часом. І якою трагічною була доля людей - їх страчували за те, що вони виражали свої думки про політичну ситуацію, і свої почуття через те, що відбувалося навколо. Тут є надзвичайно красиві роботи, як от акварельні.

Хідекі Кімбара, відвідувач музею:

Українське мистецтво дуже різноманітне. Наприклад кубізм, оті барвисті костюми з опери Пучіні "Турандот", а також народні мотиви і соціалістичні. І кожен з цих стилів цікавий, я дуже вражений.

Деякі з робіт у цій експозиції могли ніколи не потрапити ні в українські виставкові зали, ні в Королівський музей у Бельгії. Їх виявили у спецфондах, приречених радянською владою на знищення. Картини дивом вціліли. З початком повномасштабного вторгнення росії більшість з представлених робіт таємно евакуювали з України в Іспанію, щоб не лише показати український модернізм Європі, а й вберегти картини від знищення вдруге.

Тепер вони виконують роль культурних дипломатів в еміграції. Виставка перетворилась на мандруючий проект, який побував в Іспанії та Німеччині. У Бельгії експозиція триватиме до кінця січня наступного року. Потім вирушить в інші європейські міста.