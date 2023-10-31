Адміністрація Джо Байдена розкритикувала республіканців з Палати представників Конгресу, які вимагають окремо розглядати допомогу Україні та Ізраїлю. У заяві Білого дому республіканців звинуватили у політизації питання.

"Політизація інтересів нашої національної безпеки неможлива", - заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. На її думку, "підтримка Ізраїлю та захист України" є питаннями національної безпеки США, і вимога компенсації коштів із цих питань може призвести до руйнівних наслідків для американської безпеки та альянсів.

У Білому домі також застерегли конгресменів від "політичних ігор".

У прямих інтересах нашої національної безпеки допомогти Україні захистити суверенітет від жахливих злочинів, які чинять російські війська проти тисяч невинних цивільних, включно з нападами на них із застосуванням іранської зброї. Ці звірства містять огидне використання згвалтувань як зброї, а також викрадення та примусову депортацію тисяч українських дітей.

Нагадаємо, новообраний спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон заявив, що фінансування допомоги Україні та Ізраїлю розглянуть у різних законопроєктах.

Раніше президент США Джо Байден запросив у Конгресу додатково $106 млрд, з яких $61 млрд призначений для України.