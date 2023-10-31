Білий дім розкритикував республіканців за розділення пакетів допомоги Україні та Ізраїлю [ Редагувати ]
Адміністрація Джо Байдена розкритикувала республіканців з Палати представників Конгресу, які вимагають окремо розглядати допомогу Україні та Ізраїлю. У заяві Білого дому республіканців звинуватили у політизації питання.
"Політизація інтересів нашої національної безпеки неможлива", - заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. На її думку, "підтримка Ізраїлю та захист України" є питаннями національної безпеки США, і вимога компенсації коштів із цих питань може призвести до руйнівних наслідків для американської безпеки та альянсів.
У Білому домі також застерегли конгресменів від "політичних ігор".
У прямих інтересах нашої національної безпеки допомогти Україні захистити суверенітет від жахливих злочинів, які чинять російські війська проти тисяч невинних цивільних, включно з нападами на них із застосуванням іранської зброї. Ці звірства містять огидне використання згвалтувань як зброї, а також викрадення та примусову депортацію тисяч українських дітей.
Нагадаємо, новообраний спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон заявив, що фінансування допомоги Україні та Ізраїлю розглянуть у різних законопроєктах.
Раніше президент США Джо Байден запросив у Конгресу додатково $106 млрд, з яких $61 млрд призначений для України.
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