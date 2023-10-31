На Буковині у понад 20 медзакладах відновлюють військових: подробиці [ Редагувати ]
У них - сила духу, і вони - борці. Українські воїни захищають нас від ворога, але часто самі ж потребують підтримки і часто - тривалої реабілітації. В Україні створюють все більше центрів для надання допомоги захисникам.
Лише на Буковині у понад 20 медзакладах реабілітовують військових. Ольга Лучек побувала в одній із лікарень, де з перших днів повномасштабного вторгнення відновлюються воїни.
Михайло на реабілітаціївже вже більше чотирьох місяців. На захисті країни боєць з 14-го року. Спершу був артилеристом, а вже за повномасштабного вторгнення - гранатометником. Йому важко згадувати про останній бій з ворогом, сил триматися додавала підтримка побратимів. Вони і дали йому позивний "Пророк".
Михайло, військовослужбовець:
Щось почуствую таке і воно має здійснитися. Так і було, як ми йшли на штурм, я чув, шо буде біда і так сталося. Загинули два побратими. Я і ще двоє отримали поранення. Дякувати Богу, мене не лишили в полі, винесли, евакуювали.
Зараз Михайло відновлється в реабілітаційному відділенні однієї з лікарень Чернівців. Тут з ним та іншими пацієнтами працюють кілька мультидисциплінарних команд. Це лікарі, психологи, ерго- та фізіотерапевти.
Фіалка Прокопець, завідувачка відділення медичної реабілітації:
Відділення працює у нас з 2020 року, працюємо по 2 напрямках, це по опорно-руховій системі та неврології. Відділення має кабінети такі як фізичної терапії, ерготерапії, ми оснащені тренажерами різними, модулями реабілітації.
У залі фізичної терапії пацієнти проходять активну та пасивну гімнастику.
Лілія Костенюк, фізичний терапевт:
Ми заново вчимо ходити, сидіти, вставати, змінювати положення, нарощуємо м'язову силу, відновлюємо втрачені функції. Кожен ділиться своєю історією, кожен хоче, щоб його вислухали, підтримали, а інколи просто сказали добре слово.
У цьому реабілітаційному відділенні працюють і за допомогою ерготерапії. В методиці використовують незвичні предмети для відновлення моторики. Олександр - після осколкового поранення. Однієї руки воїн зовсім не відчував, нині ж завдяки тренуванням - має успіхи.
Олександр, військовий:
Вже більше розгинаються пальці, рука була опухша, тепер стала худіша.
Рукавичка фіксує спробу пацієнтом виконати активний рух і при цьому йому допомагає. Олександр на одне заняття витрачає по 20 хвилин.
Богдан Бурега, ерготерапевт:
Це у нас роботизована рукавиця, вона у нас для розробки активних рухів пальців, для покращення кровообігу та усунення тугорухливості пальців.
Реабілітаційне відділення планують розширити і доповнити тренажерами.
Володимир Хромюк, генеральний директор багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування:
З усієї України до нас скеровують з госпіталів на реабілітацію пацієнтів. Стани є досить різні, від середнього до дуже важких і наші фахівці відповідно працюють і роблять все можливе і неможливе для того, щоб якомога швидше покласти на ноги пацієнтів, щоб вони могли швидше вернутися до нормального життя.
Сергій Булега, міський голова:
Ми маємо досить хороші стосунки з нашими партнерами як за кордоном, так і в Україні, приймаємо участь у державних програмах тих цільових, які сьогодні є з напрямку підтримки галузі реабілітації в медицині, звичайно, нам допомагають наші люди з-за кордону.
У Чернівецькій області понад 20 медичних закладів нині надають послуги стаціонарної та амбулаторної реабілітації. За пів року такі послуги отримали понад 80 тисяч людей, в тому числі - велика кількість цивільних, які постраждали внаслідок російської агресії.
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