Окупанти атакували теплоелектростанію ДТЕК [ Редагувати ]
Ввечері 30 жовтня російські війська атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні. Про це повідомила пресслужба компанії.
Внаслідок терористичного обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання, через це без світла та води опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Одразу після припинення обстрілів енергетики ДТЕК розпочали роботу з усунення наслідків. Зараз вони докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення енергопостачання у домівках українців.
МВС України повідомило, що атаки зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури в Донецькій області. Видання "Страна" пише, що йдеться про Курахівську ТЕС.
Нагадаємо, ввечері 22 жовтня російські війська завдали удару по одній із теплоелектростанцій енергохолдингу ДТЕК.
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