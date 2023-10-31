Інформацію тренерки про спалах домашнього насильства підтверджують і у поліції.

Безкоштовні курси самозахисту для жінок відновили у Черкасах. Їх проводить 14-разова чемпіонка України з тхеквондо Анна Тарапата. Жінка організовувала тренінги ще до початку повномасштабного вторгнення, а тепер знову працює, щоб українки могли відчувати себе впевненіше.

Христина у парі з Іриною відпрацьовує способи вивільнення із захватів. Жінка уважно слухає настанови тренерки та намагається чітко виконати усі інструкції.

Христина Бойко, відвідувачка курсів самозахисту:

Мені запропонували сходити спробувати самооборону, бо чоловік на війні, я залишилась з дітьми, то чисто для себе на всяк випадок, хай нічо не трапляється, але саме для себе, навіть для здоровʼя.

Ірина спортом займається регулярно. І такі заняття вважає корисними.

Ірина Гавриленко, відвідувачка курсів самозахисту:

Для себе ходжу перш за все, для фізичної форми, плюс психологічне розвантаження і вчитись чомусь новому, шоб тіло могло рухатись по-різному.

Уроки безкоштовно проводить спортсменка Анна Тарапата. Найголовніше завдання - навчити жінок швидко реагувати на небезпеку.

Подібні курси Анна організувала ще у 2015 році. Жінкам, крім уроків самозахисту, пропонували психологічну та юридичну консультації. Нині настав час відновити заняття.

Анна Тарапата, тренерка:

У 15-му році це було загострення домашнього насилля, зараз також це є, ніхто не приховує, що збільшилась численність цих випадків, тому я зрозуміла, шо треба поновлювати цей проект. Хто потребує більше і хоче впевненості, той залишається в мене на тренуваннях.

Інформацію тренерки про спалах домашнього насильства підтверджують і у поліції. Найчастіше страждають саме жінки та діти.

Катерина Кравченко, старша інспекторка сектору протидії домашньому насиллю ГУ НПУ в Черкаській обл.:

За 9 місяців на лінію 102 по Черкасам надійшло 1821 звернення з приводу домашнього насилля, така ж статистика за 22-й рік, то надійшло 1521, тобто навіть по статистиці бачимо, шо кількість звернень з приводу домашнього насилля зростає.

Головна мета самооборони - зберегти своє життя. Тож варто робити все, щоб утекти від нападника та покликати на допомогу.