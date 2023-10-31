Безкоштовні курси самозахисту для жінок відновили у Черкасах [ Редагувати ]
Безкоштовні курси самозахисту для жінок відновили у Черкасах. Їх проводить 14-разова чемпіонка України з тхеквондо Анна Тарапата. Жінка організовувала тренінги ще до початку повномасштабного вторгнення, а тепер знову працює, щоб українки могли відчувати себе впевненіше.
Христина у парі з Іриною відпрацьовує способи вивільнення із захватів. Жінка уважно слухає настанови тренерки та намагається чітко виконати усі інструкції.
Христина Бойко, відвідувачка курсів самозахисту:
Мені запропонували сходити спробувати самооборону, бо чоловік на війні, я залишилась з дітьми, то чисто для себе на всяк випадок, хай нічо не трапляється, але саме для себе, навіть для здоровʼя.
Ірина спортом займається регулярно. І такі заняття вважає корисними.
Ірина Гавриленко, відвідувачка курсів самозахисту:
Для себе ходжу перш за все, для фізичної форми, плюс психологічне розвантаження і вчитись чомусь новому, шоб тіло могло рухатись по-різному.
Уроки безкоштовно проводить спортсменка Анна Тарапата. Найголовніше завдання - навчити жінок швидко реагувати на небезпеку.
Подібні курси Анна організувала ще у 2015 році. Жінкам, крім уроків самозахисту, пропонували психологічну та юридичну консультації. Нині настав час відновити заняття.
Анна Тарапата, тренерка:
У 15-му році це було загострення домашнього насилля, зараз також це є, ніхто не приховує, що збільшилась численність цих випадків, тому я зрозуміла, шо треба поновлювати цей проект. Хто потребує більше і хоче впевненості, той залишається в мене на тренуваннях.
Інформацію тренерки про спалах домашнього насильства підтверджують і у поліції. Найчастіше страждають саме жінки та діти.
Катерина Кравченко, старша інспекторка сектору протидії домашньому насиллю ГУ НПУ в Черкаській обл.:
За 9 місяців на лінію 102 по Черкасам надійшло 1821 звернення з приводу домашнього насилля, така ж статистика за 22-й рік, то надійшло 1521, тобто навіть по статистиці бачимо, шо кількість звернень з приводу домашнього насилля зростає.
Головна мета самооборони - зберегти своє життя. Тож варто робити все, щоб утекти від нападника та покликати на допомогу.
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