У Кропивницькому розгорнули виставку робіт фотографа Дениса Кривого - загиблого бійця Сил Спеціальних Операцій, позивний "Сяо". У цивільному житті він входив до сотні найкращих фотографів-натуралістів світу. Його роботи друкувались у National Geographic, та були відзначені міжнародними нагородами.

Після повномасштабного вторгнення чоловік пройшов відбір у підрозділ ССО. Загинув, рятуючи життя побратима під Бахмутом. Про Дениса Кривого, людину і захисника, що вмів показати красу природи - наш наступний матеріал.

Це відео Денис Кривий створив за життя для однокласників своєї донечки, щоб познайомити дітей з роботою фотографа-натураліста. А нині його світлини можна побачити на виставці у Кропивницькому. Її влаштувала дружина Галина.

Галина Волгіна, вдова Дениса Кривого:

Оцю роботу він дуже сильно любив, вона була якась така неочікувана поїздка, не сильно там планувалась, але дуже гарний був світанок і вона вдалася, і він з нею отримав блакитну стрічку FIAP, це дуже вагома винагорода. Це місце, де розвіяно його прах, тому що він дуже його любив і попросив назавжди залишитися тут.

З-поміж більш як сотні світлин Дениса Кривого, що представлені на виставці, ця серія робіт - з найулюбленіших місць фотографа, національного парку на Миколаївщині Бузький Гард.

Галина Волгіна, вдова Дениса Кривого:

Він був завзятий, завзятий, затятий, йому дуже подобалося те, чим він займався і він завжди займався тим, що йому подобається. Якщо це фотогорафія, то з друком в журналах із міжнародними преміями, якщо це дизайн, то це теж співпраця з міжнародними компаніями.

Один із найкращих фотографів-натуралістів світу. Його роботи - в міжнародних журналах і з престижними преміями.

Олена Красіна, завідувачка Первомайського краєзнавчого музею:

Будь-яку справу, яку він робив, він її доводив до досконалості, це був його життєвий принцип. Він дійсно входив в топ-сто найкращих фотохудожників натуралістів, дуже багато фотохудожників, які займаються натуралістичною зйомкою, і це висока нагорода, тим більше для фотохудожника.

Після повномасштабного вторгнення тридцятичотирирічний Денис поставив на паузу цивільне життя. І пішов добровольцем захищати Україну.

Галина Волгіна, вдова Дениса Кривого:

Він дійсно горів бажанням приносити користь, серйозну користь, він відчував в собі ці сили і так йому вдалося, він пройшов важкий відбір в ССО і він працював в цьому підрозділі і його побратими казали мені, що дуже вражені тим, що як швидко він пройшов шлях від "нічого не вмію, я для вас обуза" до того, що він почав вчити інших.

Загинув Денис під Бахмутом, у травні цього року, рятуючи життя своїх побратимів.

Олександр, побратим Дениса Кривого:

Денис був, як то кажуть, мотивованим воїном, дуже відповідальним, поставлені задачі виконував з повною відповідальністю, допомагав побратимам, був дуже відзивчивий, брався за всю роботу, дуже порядна людина і воїн. Знали, що він фотограф, що якби займається, але рівень уже узнали після загибелі. По його роботам видно було який він був, він такий був і в житті: яркий, відкритий, отак, дуже жалко, що така людина пішла, він міг ще багато зробити.

Фотовиставки робіт Дениса Кривого його дружина організовує у різних містах України. А разом з ними й благодійні аукціони - таким чином збирає кошти для захисників. Для цього створила фонд "Сяо" - саме таке псевдо мав Денис.

Галина Волгіна, вдова Дениса Кривого:

Це неймовірні роботи, і люди мають бачити їх, і вони мають бачити, що в нашій країні є такі неймовірні місця, і я бачу, як ці роботи по-особливому впливають на людей. Ці роботи продаються і всі кошти, які я збираю, вони ідуть на допомогу його підрозділу.

Придбати роботи Дениса можна також на благодійних аукціонах у телеграм-каналі. Вічна пам'ять усім загиблим Захисникам...