Поки ж наглядачі лісів намагаються зберегти угіддя і дбають про їх розширення.

Ще одним форпостом Східного фронту є Серебрянський ліс на Луганщині. Ворог намагається відбити стратегічні позиції сил оборони України. Артилерійські обстріли там щодня.

Загалом, через повномасштабне вторгнення, вибухонебезпечними предметами забруднено понад дві з половиною тисячі гектарів лісів. І це тільки на Сході нашої країни. Знищила армія країни-агресорки і містечко лісівників на Дніпропетровщині. Більше про руйнування - в сюжеті Олени Мендалюк.

Так зване "містечко" для лісівників на Дніпропетровщині, яке звели для працівників Великомихайлівського лісництва, налічує 17 будиночків. Та нині воно більше схоже на прифронтову зону. Житло зруйноване російськими обстрілами.

Іван Петренко, помічник лісничого Великомихайлівського лісництва філії "Новомосковське ЛГ":

Прильоти були. До чого ці прильоти? Тут ніяких частин воєнних немає. Ні одного солдата воєнного не було, тим паче прильоти.

Лісництво межує з Донецькою та Запорізькою областями. Вже 30 років тут мешкає лісничий Іван. Розповідає, через військову агресію росіян нині тут проживає лише 2 родини працівників. Інші хати або розбиті, або стоять пустками, бо люди покинули їх через небезпеку.

Іван Петренко, помічник лісничого Великомихайлівського лісництва філії "Новомосковське ЛГ":

Проживав пенсіонер бензопильщик, який пропрацював тут, проживав ось у цій квартирі і жінка тоже у нього працювала, як вони живі осталися, це один Бог знає. Квартира розбита.

У серпні на лісництво російська армія скерувала 4 ракети. Одна з них - С-300. Як наслідок: зруйнований цех, пилорама, складське приміщення, дитячий табір та гуртожиток для персоналу.

Борис Галда, лісничий Великомихайлівського лісництва філії "Новомосковське ЛГ":

Все розбито. Ми робили штакет випускали, пиляли рейки, піддони. Ось цей цех, віники в'язали. Там склад, семенохранилище. Все це розрушено і нема.

На сьогодні 2 тисяч 600 гектарів угідь Східного лісового офісу потенційно забрудненні вибухонебезпечними предметами, кажуть лісівники. А територію часто обстрілює ворог.

Іван Петренко, помічник лісничого Великомихайлівського лісництва філії "Новомосковське ЛГ":

Це деберівський заказник, сюди було десь 12 прильотів.

Олена Тотель, комунікаційниця Східного лісового офісу:

Запорізька область, на жаль, там ліс постійно обстрілюється, горить. Через безпекову ситуацію, це могли бути касетні міни, які розлітаються, навіть працівників не дозволено пускати на місце для того, щоб загасити лісову пожежу.

Тож лісівники, як і всі українці, мріють про перемогу та деокупацію земель. Нині Східний лісовий офіс не має жодного доступу до господарства у Луганській та Донецькій Областях.

Олена Тотель, комунікаційниця Східного лісового офісу:

Навіть елементарно провести в тих лісгоспах і лісництвах інвентаризацію, зрозуміти, що ми беремо на баланс немає можливості. Розбомлені контори, немає документів.

Поки ж наглядачі лісів намагаються зберегти угіддя і дбають про їх розширення. Зокрема, створюють розсадники - навіть попри обстріли.

Іван Петренко, помічник лісничого Великомихайлівського лісництва філії "Новомосковське ЛГ":