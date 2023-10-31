Можливе і неможливе нині роблять наші захисники на Східному фронті. Ще відучора окупанти намагаються просуватися в напрямку Куп'янська. За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковника Олександра Сирського, росіяни штурмують одразу декілька секторів.

Загалом, Куп'янсько-Лиманський напрямок - серед найскладніших ділянок фронту. Генштаб щодня звітує про важкі бої неподалік міста. Росіяни намагаються відбити стратегічний логістичний вузол. Ще влітку кидали туди на штурм загони в'язнів та спецпризначенців.

Нашим кореспондентам вдалось поспілкуватися з тими, хто витримав навалу ворога - бійцями Нацгвардії.

Тарас згадує один з боїв на Лиманському напрямку, коли його групі вдалося повернути втрачені позиції.

Позивний "Тарас", боєць Національної гвардії України:

Противник здійснив штурмові дії наших позицій, і зумів вибити наших військовослужбовців з них.

Потіснити ворога нацгвардійці змогли за вогневої підтримки артилеристів.

Позивний "Тарас", боєць Національної гвардії України:

Зуміли зайти на позицію, звідки почали вести стрілецький бій з противником на сусідній позиції. При підтримці наших артилерійських засобів ми зуміли вибити противника з другої позиції та зайняти її.

Результат залежить від злагодженої роботи сусідніх підрозділів. До прикладу, дії штурмовиків, розповідає боєць з позивним "Фізрук", коректують кермувальники безпілотників.

Позивний "Фізрук", боєць Національної гвардії України:

Наші дві групи підходили. Ми бачили фактично кожен рух противника. Штурмові групи, кожен боєць орієнтувався, де знаходиться, де переховується противник. Коли він був зосереджений на південному напрямку, де заходили наші штурмові групи, в цей час меншу увагу зосереджував на західному. Там, де заходили наші колеги з 95 десантно-штурмової бригади.

На Лиманському напрямку окупанти кидали на штурм загони вʼязнів. Услід за гарматним мʼясом ішли спецпризначенці.

Позивний "Шавкет", боєць Національної гвардії України:

В них така тактика: попереду "баранів" пускають, щоб БК нести, щоб ми їх там приложили. А самі позаду йдуть. На собі просто багато боєкомплекту не понесеш. Використовують, як несунів БК, прикриваються ними. Він може залягти за ним, перевернути і стріляти, забрати в нього БК і просуватись далі

Такі атаки іноді тривали годинами.

Позивний "Білий", боєць Національної гвардії України:

Починалося це в 3 годині ночі. І бої могли тривати до вечора, до 12 години ночі. Могли добу тривати, могли і дві. Їх дуже багато. Дуже. Вони, ніби нескінченні

Ворог нещадно гатив по наших позиціях з важкої артилерії, з авіації. А нейнесподіванішими є завжди постріли з танку, вважає нацгвардієць "Шавкет".

Позивний "Шавкет", боєць Національної гвардії України:

Останній раз, як вони бомбили, коли все заспокоїлось, сів перекурити. Добре, що між мішками. З однієї сторони мішок, з другої. То Боженька мене врятував. Сів, прикурив цигарку, подумав, що все пройшло. Як бомбануло! Дивлюся - немає цигарки, нема каски. Подивився на кросівки, чи залишились кросівки? Страшно, коли танк виходить. Не чути, коли він стріляє. Чути тільки приход. А там такий приход, що мізки повністю виносить. Якщо каску зносить, то уявіть, що робиться в голові і в ушах!

Щоденно росіяни кидали у бій нові підрозділи, намагаючись знайти слабкі місця в обороні українських бійців. Не економили ні техніки, ні людей.

Позивний "Білий", боєць Національної гвардії України:

Вони прощупували територію. Де можна, де легше прорвати наших бійців. І вони так прощупували один день, другий, третій. І поступово пробували просуватись. Але ми разом з побратимами тримали до кінця і вистоювали ті всі бої.

А окопи наших захисників ставали для росіян братськими могилами.