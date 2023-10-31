"Іде накопичення ракет": експерт пояснив паузу в масованих повітряних ударах по Україні (відео) [ Редагувати ]
Російська армія накопичує ракети та дрони-камікадзе для масованого комбінованого удару по українській енергетичній інфраструктурі взимку. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив авіаційний експерт, ексінженер з випробувань конструкторського бюро "Антонов" Костянтин Криволап.
"Не можна закрити (від ракет - ред.) всю територію. Можна закривати обєкти, можна закривати міста, але такого суцільного купола над нашою країною бути не може. І такого немає над жодною розвиненою промисловою європейською країною.
Що стосується паузи в ракетних атаках. Так, іде накопичення. вони готуються до удару. Може зараз ідуть якісь регламентні роботи по їх носіям, то Ту-95. Вони готують як ракети, так і латки.
Вони підігнали до наших кордонів 46 комплексів "Іскандер". Якась частина це крилаті ракети, якась частина - балістичні.
Вони втратили можливість близько стартувати ракетами "Калібр", але для них це не відставань, вони з найвіддаленіших точок Чорного моря зможуть доставати нам Львів і далі.
Тому я думаю, що вони будуть робити складні комбіновані атаки, масивні удари. Це не будуть там 25-30 "шахедів" на всю країну. Буде точково, аде в дуже великій кількості", - розповів Костянтин Криволап.
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