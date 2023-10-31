Сьогодні Міжнародний день Чорного моря. Цьогоріч, у червні, коли росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС? його екосистема зазнала надзвичайної катастрофи. В акваторію потрапила величезна кількість прісної та забрудненої води. Відтоді, разом з науковцями, правоохоронці документують наслідки цього екоциду, і якраз днями отримали перші висновки.

Які вони? Як катастрофа вплинула на Чорне море і чи здатне воно відновитися? Про все далі в метаріалі.

В Інституті морської біології кажуть: такої катастрофи Чорне море не знало протягом не те що століть, а тисячоліть! Греблю Каховської ГЕС росіяни підірвали шостого червня - і науковці відразу ж почали моніторити акваторію та проводити лабораторні дослідження. В низинах Дніпра повінь спричинила розмиття скотомогильників, цвинтарів, звалищ, каналізаційних споруд. За три дні вже потерпала прибережна зона поблизу Одеси.

Олександр Кошелев, старший науковий співробітник Інституту морської біології НАНУ:

Ми вже дев'ятого червня зафіксували такий показник як помірна токсичність, а вже одинадцятого та тринадцятого - тобто трошки згодом, коли ця маса ще більше підійшла до Одеської затоки, в районі пляжу Ланжерон ми вже фіксували гостру летальну токсичність. Причому, хочеться наголосити, що цеперший випадок реєстрації такого показника у двадцять першому сторіччі.

Протягом трьох місяців у різних куточках акваторії вчені проводили занурювання. За запитом прокуратури, документували наслідки злочину. Водолаз-дослідник Олександр Куракін розповідає: під водою одразу ж стало зрозуміло - найбільше постраждала популяція мідій - на дні, камінні та гідроспорудах. Все через прісну воду, яка прийшла з повінню. Адже на відмінну від бичків чи креветки - молюски не могли сховатися від неї на глибинах.

Олександр Куракін, провідний інженер Інституту морської біології НАНУ:

В цей час у нас був притискний вітер, тобто цю воду вітер підганяв прямо за хвилеломи на пляжі, і деякий час - десь днів десять, до двох тижнів - вода тут стояла, а мідії - вони пристосовані до того, щоб витримувати опріснення води десь у межах тижня. Плюс до того - це ж було літо - температура була достатньо висока, а це ще одна негативна ознака.

Днями прокурори отримали від науковців висновок. Згідно з дослідженням, поблизу одеського узбережжя загинуло понад тридцять дев'ять відсотків мідій! У подальшому цей епізод стане частиною великого кримінального провадження проти росії. За фактом підриву Каховської греблі - Україна обвинувачує окупантів в екоциді та порушенні правил та звичаїв війни.

Володимир Францевич, начальник Спеціалізованої екологічної прокуратури Одеської обласної прокуратури:

Встановлено, що загальна кількість мідій, які були знищені в результаті опріснення води, складає майже сто п'ять мільйонів. Відповідно до такс, затверджених Кабінетом міністрів, розрахунок шкоди, завданої довкіллю, на сьогоднішній день встановлений більше трьохсот п'ятдесяти семи мільйонів гривень.

Крім того, є й довгострокові наслідки. За даними гідробіологів, велика частина забруднюючих речовин осіла у донних відкладеннях моря. Йдеться про різноманітні сполуки азоту та фосфору, які є поживною базою для мікроорганізмів. В тому числі - шкідливих. Ця загроза може зберігатися протягом багатьох років.

Михайло Сон, т.в.о. заступника директора Інституту морської біології НАНУ:

І в будь-який час ось ці поживні речовини зможуть вивільнятися з цих донних відкладень і реалізовуватись у вигляді розмноження або мікроводоростей, або донних мікроорганізмів. І це вже будуть бактерії, наприклад, і зокрема це можуть бути санітарно-небезпечні бактерії: кишкова паличка або якійсь інші.

І це не кажучи про те, що внаслідок каховського трагедії під загрозою повного зникнення опинилося близько півсотні видів гідробіонтів, які живуть суто у лиманах північно-західного Причорномор'я. Дослідити їхню долю вчені поки не можуть, тому що на цих територіях або тривають бойові дії, або вони тимчасово окуповані. Тож остаточну картину науковці побачать лише після звільнення півдня країни від російських загарбників.