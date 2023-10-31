Він допомагає літнім людям, яких випадково зустрічає на вулицях міста. Зворушливі відео волонтера з Запоріжжя Данила Щербакова збирають мільйонні перегляди у соцмережах та надихають підписників й самим робити добрі справи. Наша знімальна група бачила як усе відбувається.

Кілька таких пакунків волонтер Данило Щербаков завжди возить із собою. Їх він віддає запорізьким пенсіонерам, яких випадково зустрічає на вулиці.

Данило Щербаков, волонтер:

Біженка з Херсону. Такі емоції, що сльози на очах. Вона мені розповідала, що вона втратила все, заховала всіх. Звісно їй допоміг. Сказав їй, давайте тримати зв'язок, якщо буде щось потрібно - телефонуйте, ось мій номер…

Щемливі відео із емоціями містян Данило викладає у соцмережах. Вони швидко набирають мільйонні перегляди та тисячі схвальних коментарів.

Данило Щербаков, волонтер:

Коли люди дивляться, ці добрі справи, в мене є монетизація цих роліків - соцмережі мені платять. В мене є можливість купити такі пакуночки.

Один з пакунків Данило віддає просто під час запису інтерв'ю. Олексій - пенсіонер. Виплат, які отримує сам і дружина,ледь вистачає на все необхідне.

В настоящее время надо такую пенсию, как у депутатов…

Декого з підписників Данило надихнув теж робити добрі справи.

Данило Щербаков, волонтер:

Зі всієї України мені пишуть люди: "Ми подивилися ваші відео, так само зробили, як це класно, як це чудово". Я собі ставлю галочку. Це працює.

Запорізькій волонтер сподівається, що його приклад збільшість чисельність світлих людей, які допомагають вижити у темні часи.