81 рік - не привід не наближати перемогу всіма силами. Ганна Баламут із села Вербівка під Балаклією у свої роки добре знає, що таке опинитися під гнітом мародерів-окупантів. Вона пережила півроку російської окупації та ще й окопи й техніка ворога були у трьохсот метрах від її хати.

Тож після звільнення пані Ганна радо допомагає нашим захисникам - пече для них пиріжки. Спілкувалася з героїнею -- Світлана Шекера.

Пані Тетяна показує, в яких умовах із матір'ю провели півроку окупації. Росіяни зайшли в Вербівку, що під самою Балаклією, ще в лютому 2022-го.

-Отут на полкє слала карємати і отут лежала на полкє я. А бабушка на кроваті. "Гради", ви знаєте, ще не так страшно. А як авівація, то це дуже страшно.

Жінки розповідають, майже не виходили з двору. А український прапор та фотографії сина-військового в дитячому рюкзаку сховали в вигрібну яму.

Прапор Військово-морських сил і прапор України. Оце ми все сюда ховали. І ховали з Міланою в сточну яму стару. Ми як ховали, я ревіла крокодилячими сльозами й казала: "Синок, пробач, я не думала, що так придеться".

Старенька Ганна Баламут і під обстрілами - обробляла свій город. Від снарядів ховалася в кукурудзі.

Ганна Баламут, жителька села Вербівка:

Я сіла в кукурудзі та сиджу, а тут вертоліт як раз отут за сусідською хатою рашистський. Я вилізла з кукурудзи, так скрутила дві дулі, на, кажу, ти падло таке, що тобі треба з нас! Що тобі треба!

Звільнення села торік у вересні було несподіваним.

Тетяна Сіновоз, жителька села Вербівка:

Я вийшла на двір і чую вуу, такі звуки, ну це потом уже сказали, що це були "Хаймарси". Я сиджу, молюся і кажу: "Господи, Господи, хоть би село вистояло". Так затихло, все тихо, і я тільки піднімаюся на ступеньки, і, видно, внучці пройшло, що я на зв'язку, вона мені дзвонить, каже: "Бабушка, вас звільнили".

Поки були в окупації, жінки вірили, що їх звільнять, а вони - спечуть коровай. Зустрічати наших.

Ганна Баламут, жителька села Вербівка:

Ми спекли коровай, вона взяла вишитий рушник, і поладили все. На вулиці ми поламали його, хто був на вулиці, поламали і з'їли.

Після звільнення, коли в селі ще лишалися військові, пані Тетяна із бабусею вирішили готувати для бійців.

Ганна Баламут, мешканка села Вербівка:

Каже: "Ма, давайте напечем хлопцям пирогів. Мука в нас є, молока купимо. Давайте завтра обід їм приготовим". Утром встали, двохвідерну каструлю зварили борщу. Мабуть, відерну кастрюлю картошки з тушонкою натушили.

Далі - почали координуватися із місцевими волонтерами. Односельці допомагали із борошном та олією. Бабуся Ганна - пекла.

І було таке, і по 2 раза на тиждень пекли. Як тільки заявка, так і печем. І шо таке мужикові солодкий піриг. Пиріг - це як він гарно поїв, то закусити. А як оце з печінкою, картошка і печінка, це ж таке де й зачепиться.

Пані Ганна і зараз - постійно на кухні.

Дуже гарне тісто, подивись яке, як вата. Дуже гарне. Тісто харашо зійшло. Тісто любить тепло, як мала дитина. І тишу.

Далі - справно ліпить. Бувало, за раз більш як сотню пиріжків. Військові дякують і передають квіти.

Ганна Баламут, жителька села Вербівка:

Та мене сльози давлять, я плачу та й усе. Я кажу: "Діти, я не з-за благодарності, мені просто їх жалко". Як одна волонтерша каже, як привезем, вони спершу нюхають. Спершу, каже, нюхають, а тоді їдять.

Донька бабусі Ганни каже - робить це, у тому числі, і в пам'ять про свого загиблого сина.

Він був в АТО. Широкине, Водяне. А тоді служив в Ніколаєві, займався ремонтом техніки, яка йшла в АТО.

Усе спечене жінки пакують у коробки із побажаннями.

Скорішою перемогою. Щоб скоріше хлопці верталися всі додому. І тільки з перемогою. Мир, мир, нужен мир, но мир без перемоги - це не буде мир.

Бабуся Ганна каже, хоч і сили вже не ті, та своє кулінарне волонтерство не кине.