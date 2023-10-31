Волонтери в перервах між обстрілами везуть гуманітарні вантажі.

Східний фронт - найскладніший. Росіяни поновили спроби наступу на Куп'янському напрямку. Там намагаються просунутися вперед одразу на кількох напрямках. Суттєво посилили своє угруповування окупанти і у районі Бахмута. Більше про війну на українському Донбасі - в матеріалі Євгена Соломіна.

Сватово-Кремінський напрямок фронту - без змін. Окупанти обстрілюють деокуповані села Луганщини. Білогорівка, Невське, Макіївка, Серебрянське лісництво - під мінометним та артилерійським вогнем. Росіяни тут не полишають спроб просунутися, проте безуспішно.

Волонтери в перервах між обстрілами везуть гуманітарні вантажі. У деокупованому Невському залишається з півсотні селян.

Настільки худобу жалко! Що я не знаю і самій страшно тут оставаться!

Цього разу люди отримали продуктові набори та медикаменти.

З окупованої Луганщини врятувалася жінка з п'ятьма вихованцями дитячого будинку сімейного типу. Родина не змогла виїхати з Білокуракиного, бо в перші дні війни опинилась в окупації. Діти вчились онлайн в українській школі. Після того, як про це дізнались загарбники, родина вирішила будь-що тікати. Хай і довелося це робити через рф.

Артем Лисогор, голова Луганської ОВА:

Їх зустріли на кордоні з рф на Сумщині. Орендували житло на Полтавщині. Мати-вихователька із дітьми вже прямують туди. Ці луганчани зробили сміливий крок. Бо були впевнені, що не самі.

Натомість в окупованій Волновасі російські військові влаштували розправу над українською родиною. Вони зайшли в оселю, де мешкала сім'я, і застрелили 9 осіб. За попередніми даними, господар відмовився віддавати будинок для потреб російської армії.

За інформацією Донецької обласної прокуратури:

Серед вбитих - троє жінок та двоє малолітніх дітей. Наймолодшому загиблому було лише п'ять років, найстаршому - 53. На момент розстрілу всі жертви спали.

Складною залишається ситуація на всьому східному напрямку українського фронту. На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачені позиції поблизу Кліщіївки. З літаків росіяни завдавали ударів у районі Андріївки та Курдюмівки.

Ці кадри ближнього бою зняті бійцями 3-ї окремої штурмової бригади в одній із лісосмуг під Бахмутом. Воїни зайняли позиції окупантів, а рашисти за допомогою дронів корегували вогонь.

На Авдіївському напрямку ворог безуспішно штурмував наші позиції в районах Авдіївки, Тоненького, Первомайського.

Спроби атак фіксували і в районі Марʼїнки. Під вогнем окупантів - вся лінія фронту. Часів Яр - за лічені кілометри від передової.

Кемран Арзиманов, заступник керівника Бахмутського районного відділу поліції:

Ось це - наслідки артобстрілу пункту видачі гуманітарної допомоги. Приміщення повністю вигоріло і зараз ви чуєте, йдуть обстріли з боку ворога.

Поліцейські тут документують воєнні злочини росії, надають медичну допомогу пораненим.

У місті залишається близько 800 жителів. Більшість - люди похилого віку, які не хочуть евакуюватись. Ворог цілеспрямовано розбиває соціальну інфраструктуру й житлові будинки.

Ми виїжджаємо і документуємо сліди воєнних злочинів - обстріли. Громадяни звертаються, виїжджає слідчо-оперативна група і ми фіксуємо.

Наразі виїхати з прифронтових сіл та селищ стає все складніше, проте можливість така є. Військові та влада закликають місцевих не пересиджувати російські ракети вдома, а евакуюватися.