На Мальті минулого тижня відбулася третя зустріч радників з національної безпеки щодо імплементації української Формули миру. Обговорювалися 5 з 10 пунктів мирного плану президента Зеленського - ядерна, продовольча, енергетична безпека, звільнення полонених і відновлення територіальної цілісності України.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква.

"З одного боку це перші 5 пунктів у нашій формулі миру і логічно було б розглянути ці п'ять пунктів. З іншого боку це ті пункти, до яких дуже предметно залучалися не лише наші партнери на Заході - країни G7, країни ЄС, країни НАТО - а й доволі вагома більшість країн "Глобального півдня". Адже з самого початку реалізації української формули миру ми говорили про те, щоб до формули миру, до її практичної реалізації залучались такі країни як Бразилія, Індія, Саудівська Аравія, Катар, Туреччина тощо.

Звільнення полонених, звільнення цивільних осіб, українських дітей, які депортовані були російської федерацією. Оцей пункт дуже предметно зараз підхоплений країнами "Глобального півдня". До речі, на саміті в Мальту була виявлена така ініціатива щодо створення глобального альянсу щодо повернення українських дітей. Висловила цю пропозицію Канада, а підтримав одразу Катар, який долучився до цього процесу доволі предметно.

Або продовольча безпека. Це мабуть найпопулярніший пункт формули миру. Декілька десятків держав дуже плідно працюють в рамках робочих груп у Києві. Нагадаю, ми розділилися на 10 робочих груп відповідно до 10 пунктів формули миру. Посли або представники посольств у Києві активно працюють напрацюванням таких робочих планів.

Отже власне на Мальті обговорювали 5 робочих планів п'яти робочих груп і яким чином далі просуватися, яким чином далі ці пункти будуть працювати після того, як відбудеться глобальний саміт миру", - розповів Ігор Жовква.