Майже 11 тисяч "пунктів незламності" розгорнуто по всій країні: як їх вдосконалили [ Редагувати ]
Майже одинадцять тисяч "пунктів незламності" розгорнуто зараз по всій країні. У Мінрозвитку повідомляють: всі локації забезпечені теплом, водою та інтернетом. Особливо ретельно пункти готують на Одещині. Торік у регіоні були масштабні блекаути.
Як цього року місцеві органи влади вирішили вдосконалити рятівні пункти? Чи вистачить їх на всіх охочих "підзарядитися", зігіртися та випити гарячого чаю? Дивіться далі.
Одеситка Євгенія з жахом згадує торішні блекаути. Жінка працює віддалено вдома, але електрики у будинку іноді не було по два дні. Тож "пункти незламності" стали справжнім порятунком.
Євгенія Бова, жителька Одеси:
Ми навіть з дітьми приходили туди: нам там і чай наливали, ми там і грілися, і я працювала - вони поки мультики дивились, тому це дуже було тоді важливо і особливо підтримувало морально.
Теж саме кажуть і пенсіонери. У пункти під час знеструмлення приходили і зігрітися, і підтримати один одного.
Ольга Васькова, жителька Одеси:
Є такі, які навіть на каву і на чай грошей не мають, як пенсіонери - вони цим користуються цими пунктами.
Наразі на Одещині готуються до можливих негараздів зі світлом. В області розгорнули вісімсот дванадцять "пунктів незламності". Врахували торішній досвід та усі локації облаштували чи буржуйками, чи спеціальними печами - булер'янами.
Світлана Фоменко, директорка одеського ліцею:
У разі надзвичайної ситуації, якщо не буде світла і тепла, ми запалюємо булер'яни. Ось тут засипаються дрова, булер'ян виділяє тепло люди поруч сідають гріються - і ще є одна така опція цього булер'яну - можна нагрівати їжу.
Друга проблема, яку вирішили - це безперебійна робота інтернету: до всіх пунктів провели такий, що не залежить від централізованого електропостачання. Третє питання: безпека! Адже під час тривоги відвідувачі пунктів мають десь сховатися.
Володимир Харіщак, заступник директора Департаменту муніципальної безпеки Одеської міськради:
Відповідно до рекомендацій та вимог Державної служби з надзвичайних ситуацій, найпростіші укриття повинні бути розташовані на відстані не більше п'ятисот метрів від "пунктів незламності", тому в місті Одесі ми врахували ці вимоги.
Розетки, подовжувачі, запаси води та палива, генератори, аптечки - за нормативами, на Одещині все укомплектовано вже на сто відсотків. Щодо режиму роботи - посадовці кажуть: "пункти незламності" працюватимуть стільки, скільки потрібно буде громадянам.
Сергій Готко, директор Департаменту з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської ОВА:
І навіть коли адміністрація закінчує свою роботу закладу - наприклад, о вісімнадцятій годині - відповідальні особи залишаються на місці, вони працюють цілодобово, тому ніяких питань подовжити режим роботи до двадцятої, до двадцять другої або навіть до двадцять четвертої - таких проблем і навіть у минулому році не було, в цьому році це все прорахувалося і ніяких питань не буде.
Наразі у регіоні проблем з електрикою немає, тож пункти перебувають у сплячому режимі. Втім, двадцять один - (на базі ДСНС) - вже працюють у тестовому режимі. Як от цей: його переобладнали з актової зали пожежно-рятувальної частини.
Віталій Грицак, начальник першої державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС в Одеській області:
Під час відключення міської електромережі наш генератор автоматично включається і з тої ж хвилини починає працювати "пункт незламності". В "пункті незламності" є окрема кімната - це куток матері та дитини, та знаходиться кухня, де мешканці Одеси можуть зробити собі каву та чай.
І ще одна відмінність цього року. Відтепер дізнатися про найближчий до себе "пункт незламності" можна у застосунку "Дія". Для цього треба завантажити відповідну мапу свого регіону, а далі нею можна буде користуватися навіть за відсутності інтернету.
по темі
Минулої зими енергетична система регіону витримала десятки масованих атак. Фахівці повернули до роботи понад сто об'єктів, зруйнованих ворожими обстрілами. Докладніше - в матеріалі наших кореспондентів.
У багатьох селах висковольтні лінії доводиться будувати заново. Село Вірнопілля, що в Ізюмському районі, одне з таких. Які труднощі у відновленні?
Наразі спрогнозувати рівень та масштаб ворожих атак, а також їхній вплив на енергосистему України досить складно, тому енергетики реагуватимуть в залежності від ситуації, - кажуть в профільному міністерстві.
Як тільки, в неділю, повідомили про прохід до українських чорноморських портів ще двох суден, і вже наступного ранку росіяни випустили по узбережжю три балістичні ракети.
Все це посилювало наближення тренувань до реальних умов. Наскулькі готові одеськи служби до надзвичайних подій - наш репортаж.