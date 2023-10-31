Наразі у регіоні проблем з електрикою немає, тож пункти перебувають у сплячому режимі.

Майже одинадцять тисяч "пунктів незламності" розгорнуто зараз по всій країні. У Мінрозвитку повідомляють: всі локації забезпечені теплом, водою та інтернетом. Особливо ретельно пункти готують на Одещині. Торік у регіоні були масштабні блекаути.

Як цього року місцеві органи влади вирішили вдосконалити рятівні пункти? Чи вистачить їх на всіх охочих "підзарядитися", зігіртися та випити гарячого чаю? Дивіться далі.

Одеситка Євгенія з жахом згадує торішні блекаути. Жінка працює віддалено вдома, але електрики у будинку іноді не було по два дні. Тож "пункти незламності" стали справжнім порятунком.

Євгенія Бова, жителька Одеси:

Ми навіть з дітьми приходили туди: нам там і чай наливали, ми там і грілися, і я працювала - вони поки мультики дивились, тому це дуже було тоді важливо і особливо підтримувало морально.

Теж саме кажуть і пенсіонери. У пункти під час знеструмлення приходили і зігрітися, і підтримати один одного.

Ольга Васькова, жителька Одеси:

Є такі, які навіть на каву і на чай грошей не мають, як пенсіонери - вони цим користуються цими пунктами.

Наразі на Одещині готуються до можливих негараздів зі світлом. В області розгорнули вісімсот дванадцять "пунктів незламності". Врахували торішній досвід та усі локації облаштували чи буржуйками, чи спеціальними печами - булер'янами.

Світлана Фоменко, директорка одеського ліцею:

У разі надзвичайної ситуації, якщо не буде світла і тепла, ми запалюємо булер'яни. Ось тут засипаються дрова, булер'ян виділяє тепло люди поруч сідають гріються - і ще є одна така опція цього булер'яну - можна нагрівати їжу.

Друга проблема, яку вирішили - це безперебійна робота інтернету: до всіх пунктів провели такий, що не залежить від централізованого електропостачання. Третє питання: безпека! Адже під час тривоги відвідувачі пунктів мають десь сховатися.

Володимир Харіщак, заступник директора Департаменту муніципальної безпеки Одеської міськради:

Відповідно до рекомендацій та вимог Державної служби з надзвичайних ситуацій, найпростіші укриття повинні бути розташовані на відстані не більше п'ятисот метрів від "пунктів незламності", тому в місті Одесі ми врахували ці вимоги.

Розетки, подовжувачі, запаси води та палива, генератори, аптечки - за нормативами, на Одещині все укомплектовано вже на сто відсотків. Щодо режиму роботи - посадовці кажуть: "пункти незламності" працюватимуть стільки, скільки потрібно буде громадянам.

Сергій Готко, директор Департаменту з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської ОВА:

І навіть коли адміністрація закінчує свою роботу закладу - наприклад, о вісімнадцятій годині - відповідальні особи залишаються на місці, вони працюють цілодобово, тому ніяких питань подовжити режим роботи до двадцятої, до двадцять другої або навіть до двадцять четвертої - таких проблем і навіть у минулому році не було, в цьому році це все прорахувалося і ніяких питань не буде.

Наразі у регіоні проблем з електрикою немає, тож пункти перебувають у сплячому режимі. Втім, двадцять один - (на базі ДСНС) - вже працюють у тестовому режимі. Як от цей: його переобладнали з актової зали пожежно-рятувальної частини.

Віталій Грицак, начальник першої державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС в Одеській області:

Під час відключення міської електромережі наш генератор автоматично включається і з тої ж хвилини починає працювати "пункт незламності". В "пункті незламності" є окрема кімната - це куток матері та дитини, та знаходиться кухня, де мешканці Одеси можуть зробити собі каву та чай.

І ще одна відмінність цього року. Відтепер дізнатися про найближчий до себе "пункт незламності" можна у застосунку "Дія". Для цього треба завантажити відповідну мапу свого регіону, а далі нею можна буде користуватися навіть за відсутності інтернету.