На Кіровоградщині посилили комендантську годину: триватиме на дві години більше [ Редагувати ]
На Кіровоградщині з 1 листопада посилили комендантську годину. Тепер вона триватиме на 2 години більше. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
З першого листопада на Кіровоградщині змінюється час комендантської години. Розпорядження підписав.
Відтепер вона діятиме з 23.00 до 5 години ранку!
З 1 липня комендантська година на Кіровоградщині тривала з опівночі до 04:00. Очільник області звернув увагу власників закладів громадського харчування, розважальних та торговельних закладів на необхідність скоригувати графік роботи.
Друзі, нагадую в цей час перебувати на вулицях не можна. Правило не поширюється на час повітряної тривоги, щоб дістатись до найближчого укриття.
Керівник Кіровоградської ОВА звернув увагу власників закладів громадського харчування, розважальних та торговельних закладів на необхідність скоригувати графік роботи.
Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про запровадження штрафів за порушення комендантської години.
За перебування на вулиці вночі штрафуватимуть на суму від 8 500 до 17 000 грн (від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
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