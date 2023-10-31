Архітектура з конструктора. Показати, що робить з українськими містами ворог та розповісти про зруйновані будівлі, більшість з яких мають історичну та архітектурну цінність - таку мету поставила собі група ентузіастів. Усі вони громадяни України, і об'єднує їх любов до популярної іграшки Lego. Докладніше - в сюжеті Марини Михайловської.

Цей макет - з маленьких деталей популярного конструктора - одна з найбільших робіт Олександра. Зібрати її він планував ще до повномасштабного вторгнення.

Олександр Єрмолаєв, засновник проєкту:

У нас місто фактично побудовано навколо цього заводу суднобудівного. Тому це такий символічний об'єкт, не дивлячись на те, що він побудований вже в 20 столітті.

Та сьогодні адміралтейство має зовсім інший вигляд. Наприкінці квітня неподалік нього влучила російська ракета. Адміністративна будівля та багатоповерхівки довкола пошкодило.

Олександр Єрмолаєв, засновник проєкту:

Спочатку ідея була у відтворенні миколаївської архітектури і якихось цікавих місць міста, щоб показати і туристичну привабливість, і історичну культурну спадщину.

Ідея проєкту "Міні-місто" виникла ще під час локдауну. Пізніше її підтримали фанати Lego з інших міст. Але зараз концепція суттєво змінилася, пояснює Олександр. Зосередилися на тих спорудах, які пошкоджені чи знищені в результаті російської агресії.

Олександр Єрмолаєв, засновник проєкту:

Я почав будувати з Миколаївської ОДА. Причому буквально як дізнався, що сталося. Побачив перші фото і вирішив, оскільки загинуло багато людей і плюс це був символічний удар по нашому місту.

Модель, з історією споруди, Олександр виклав на сайт та в соцмережі. Далі були Маріупольський театр, Краматорський вокзал, Бахмут і десятки інших будівель. До проєкту долучалися люди з інших міст. Але здебільшого робили віртуальні макети, бо це суттєво економить час.

Одним з найскладніших в лего-моделюванні є створненя круглих конструкцій.

Це - найсвіжіша робота Олександра, миколаївська обсерваторія. Її теж зачепило ударною хвилею під час ворожого обстрілу.

Олександр Єрмолаєв, засновник проєкту:

На відміну від класичного макетування, в лего-моделювання не потрібні креслення, проєкти будівель, архітектурні документи. Достатньо фотографій, аби роздивитися будівлю.

Через брак деталей будь-який макет невдовзі після створення доводиться розбирати. Щоб з'явилося щось нове. А планів, каже Олександр, чимало. Серед найближчих - відтворення історії унікального куточка Херсонщини - заповідника Асканія-Нова.